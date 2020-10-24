ЖК Olmazor Business City — это оптимальный выбор для тех, кто превыше всего ценит свободу, пространство и гармонию с природой.

Территория Olmazor Business City занимает свыше 23 га земли. Это не просто современный и многофункциональный жилой комплекс. Это полноценный квартал городского типа с развитой инфраструктурой. В первую очередь здесь созданы все удобства для резидентов жилого комплекса. Огромный шопинг-молл, широкий ряд коммерческих помещений для организации кафе, ресторанов, кофеен, магазинов розничной торговли, офисов, аптек, мини-банков, химчисток, салонов красоты и прочих.

Жители Olmazor Business City избавлены от необходимости поиска учебных заведений и детских садов поблизости. Прямо на территории комплекса будет организовано инновационное дошкольное учреждение и средняя школа. Учитывая, что вся территория комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной, родители могут не беспокоиться о безопасности своих детей. Также комплекс предлагает продуманные решения парковочных мест для жителей и гостей Olmazor Business City. На масштабной подземной и наземной парковке места хватит всем.





Но главной отличительной чертой Olmazor Business City является его экологичность. При планировке объекта главный акцент был сделан именно на масштабную зеленую территорию внутри комплекса. Понимая, какое значение для жителя современного мегаполиса имеет возможность времяпровождения на природе, девелопер Bizning Uylar постарался воссоздать максимально экологичную атмосферу.

Комплекс расположен на берегу реки Кечкурук. Жителям Olmazor Business City доступны 800 м частной живописной набережной. Расположение у воды, помимо ежедневного эстетического наслаждения, выполняет важную роль в формировании микроклимата окружающей территории.

Свыше 50% всего комплекса отведено под зеленую зону с насаждениями. Кроме декоративной и рекреационной функции эта территория имеет экологическое значение. Ведь:

Зеленые насаждения играют важную роль в снижении загазованности и запыленности городского воздуха. Пыль, оседая на деревьях, смывается атмосферными осадками. Деревья задерживают на себе до 40% пыли, по сравнению с открытой местностью. Зеленые насаждения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания. Они могут снижать уровень уличного шума также на 5−10%. Деревья и растения благотворно влияют на нервную систему человека, поднимают защитные силы организма, снижают психологическое напряжение, способствуют релаксации и полноценному отдыху на свежем воздухе.

С учетом обязательных ограничительных мер, связанных с мировой пандемией, такая территория станет прекрасной альтернативой путешествиям за город. Это безопасные ежедневные прогулки, игры, занятия спортом, пикники и различные мероприятия на открытом воздухе.

Olmazor Business City дарит всем своим жителям возможность единения и обретения гармонии с природой. Это не просто еще одна вариация современного жилья, но и новая философия гармоничной жизни.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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