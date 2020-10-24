Банк «Ипак Йули» внедрил новый вид услуги для юридических лиц по конверсии долларов США и евро при банковских переводах с последующим зачислением на счет бенефициара в 133 видах иностранных валют.

Все, что нужно — это обратиться в соответствующее подразделение банка корпоративного или розничного бизнеса.

Процесс проведения такого типа транзакции осуществляется следующим образом:

При оформлении платежного поручения на банковский перевод сотрудник корпоративного или розничного бизнеса уведомляет клиента о курсе валюты, отправляемой бенефициару, по которому будет осуществлена транзакция (только при комиссии OUR). После уточнения курсов и условий cut-off time (время работы банков бенефициаров) в платежном поручении наряду с назначением платежа указывается конечная сумма и валюта зачисления на счет бенефициара. При отсутствии необходимости уточнения курсов и определения суммы зачисления клиент предоставляет соответствующее заявление.

Данная услуга позволяет клиентам банка «Ипак Йули» расширить географию своих торговых и неторговых транзакций, устанавливать крепкие партнерские отношения с внешнеторговыми партнерами и повысить оперативность своего бизнеса.

«Банк „Ипак Йули“ — банк оперативных решений!»

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