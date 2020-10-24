В коронавирусный кризис иногда срабатывает проверенная мудрость: «Нет худа без добра». Всегда полезно вспоминать идеи, прежде задвинутые в стол.

На днях президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поддержке экспортеров. Решение правильное и весьма своевременное. Пока наша экономика держится на крупных сырьевых компаниях, ориентированных на экспорт. Когда мировые цены пошли вниз, а локдаун притормозил сбытовые цепочки, государство пришло крупному бизнесу на помощь путем серьезной финансовой поддержки.

Теперь государство решило помочь предпринимателям помельче. Создаваемый нынче Фонд по поддержке экспорта должен поддержать именно эту категорию бизнеса, став своеобразной фабрикой по поддержке мелких и средних экспортеров. Одно сожаление — очень долго тянули.

Фонд будет снабжать частный бизнес длинными деньгами. Да, пока не очень крупными. Но самое важное — предоставит гарантии банкам. Чтобы те смелее кредитовали несырьевых экспортеров. Мы ведь хотим экспортировать и промышленные товары, и технику, и качественные услуги.

Лучше поздно, чем никогда. В противном случае будем еще долго оставаться в категории поставщиков сырья, снабжая мировую экономику газом, золотом и цветными металлами. И каждый раз просыпаться в горячем поту: «Что там с ценами?»

Мы в рыночной экономике безусловные новички. Только учимся. Жаль, конечно, что уже почти 30 лет потеряли в поисках некой «своей» модели. Но можно брать хорошие примеры. Именно по части поддержки экспортеров.

Уже давно надо было задуматься о создании собственного эксимбанка. В мире таких десятки — поддерживают свои предприятия. Многие наши конкуренты на внешних рынках — с серьезными гарантиями. А у нас в частном секторе с этим туго.

В прошлые годы эту тему поднимали совсем редко. Вроде и понимание было на самом верху, даже проекты документов. Но до конца решение не доводилось. Есть одна догадка по этому поводу: хорошая конъюнктура цен и нежелание развивать сектор промышленной переработки. Фраза из анекдота «вот на эти три процента я и живу» возобладала. Вроде бы сейчас государство озаботилось новой промполитикой. Экспорт занимает в ней серьезное место.

Последний раз о создании эксимбанка вспомнили в 2019 году. Очень советовали эксперты Всемирного банка. Но дело опять застопорилось. Ограничились декларациями о всяческой поддержке к бизнесу. Сегодня, когда мировая экономика вновь примеряет на себе протекционистские одежды, призывов недостаточно, а то не выдержим конкуренции. Положение довольно серьезное. Пытаемся проскочить, спрямляем внешнеторговый и платежный балансы. Но ведь нынешний спад не последний. Есть еще и другие возможные форс-мажоры, кроме коронавируса.

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