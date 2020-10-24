Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана прокомментировал проект поправок в закон «О банковской тайне», о котором сообщалось накануне. Напомним, проектом предлагается наделить комитет правом получать сведения об участниках внешнеэкономической деятельности, которые сейчас составляют банковскую тайну.

Основной целью разработки законопроекта является применение упрощенных форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД путем совершенствования системы оценки их финансовой устойчивости, добросовестности и соблюдения законодательства на основании информации, имеющейся в таможенных органах. Кроме того, изменения должны способствовать снижению доли теневой экономики, отметили в комитете.

Разработка поправок, в соответствии с которыми таможенные органы наделяются правом на основании запроса получать информацию в отношении участника ВЭД, являющегося клиентом банка, предусмотрена «дорожной картой», утвержденной указом президента от 5 июня 2020 года (№УП-6005 «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан»), напомнили в ГТК.

В статье 7 закона «О государственной таможенной службе» отмечено, что таможенные органы при выполнении возложенных на них задач имеют право запрашивать и получать от банков, финансовых органов и других организаций, а также от физических и юридических лиц сведения и документы, связанные с осуществлением экспортно-импортных операций, говорится в сообщении.

В статье 9 закона «О банковской тайне» говорится, что сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются органам прокуратуры, следствия и дознания при наличии возбужденного уголовного дела в отношении клиента (корреспондента) банка в целях обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на его имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя с санкции прокурора.

«В соответствии с действующим законодательством, государственная таможенная служба является органом, проводящим доследственные проверки. В то же время на таможенные органы возложена задача осуществления таможенного аудита как формы таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств», — пояснили в комитете.

Ссылаясь на практику таможенного аудита в зарубежных странах, в частности, Великобритании, Испании, Нидерландах, Южной Кореи и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), ГТК отмечает, что право получать информацию от банков, кредитно-финансовых и иных организаций, осуществляющих банковские операции существует.

«В частности, статья 335 Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает, что должностные лица таможенных органов имеют право с сохранением банковской тайны получать информацию от банков, кредитных и финансовых учреждений для проведения таможенных проверок», — отмечается в сообщении.