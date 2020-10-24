Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению продуктивности отраслей промышленности за 9 месяцев текущего года и задач на период до конца года, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что перерабатывающая промышленность, обеспечивающая высокую добавленную стоимость в экономике, за 9 месяцев выросла почти на 3%. В частности, производство электротехники увеличилось на 25%, текстиля — на 12%, добыча металлических руд — на 7%, производство строительных материалов — на 6%.

Кроме того, экспорт автомобилей вырос в 1,5 раза, электротехники — в 1,3 раза, текстильных изделий — на 16%, медных проводов — на 15%.

Как следствие, сохранилась положительная динамика роста внутреннего валового продукта — 0,4%, а доходы бюджета выполнены с профицитом в 1,9 трлн сумов. По словам президента, «это результат, добытый трудом и потом». «В мире мало стран, который добились того же. Главное — мы выполнили свои задачи», — сказал он.

Вместе с этим в некоторых отраслях и регионах допущены недочеты, вследствие чего общий объем промышленного производства уменьшился на 2,7%. Критике подвергнута деятельность отстающих предприятий, рассмотрен вопрос соответствия их руководителей занимаемой ими должности, указывает пресс-служба.

«Мы уволим и привлечем к уголовной ответственности руководителей отраслей, руководителей регионов, которые в этих тяжелых условиях, в тяжелый год не обеспечивают работой людей, не достигают запланированных показателей ВВП. Мы создали все условия. Руководители, которые не воспользовались этими возможностями, как могут работать? Они предают сегодняшнюю политику. Они не понимают текущие условия. У них не изменилось мировоззрение. У них нет патриотизма. Думает только о себе. Многим выгодно, если будет прежняя система с коррупцией. Больше не будет той системы», — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев указал, что с государственными предприятиями Узбекистан не сможем достичь намеченных целей.

«Государственных предприятий не останется. С государственными предприятиями мы не сможем достичь намеченных целей. Конкурентоспособной продукции не будет. Мы договаривались о системе, порядке, железной дисциплине. С первого дня договаривались, что будем бороться с коррупцией. Но многие руководители не обращают на это внимание, не соответствуют работе», — отметил он.

Президент также заявил, что руководители должны уметь правильно определять проблему для ее решения.

«По сегодняшнему обсуждению, какие меры могут принять руководители, какие проблемы и преграды есть? Умение правильно определить проблему — 50% успеха. Кто не может определить проблему? Безразличный человек. Себестоимость, инновация нужны. Нужны знания, у нас много возможностей. У руководителя, который больше общаться с учеными, идет в вузы, создает филиалы кафедр, есть будущее. Как бы ни было сложно, если мы не создадим конкурентную среду, сегодня выиграем, но завтра проиграем», — сказал глава государства.

На этом же совещании ранее Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить к концу года наращивание добычи и дополнительные поставки природного газа на внутренний рынок.