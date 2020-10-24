Осень — это сезон простудных заболеваний и вирусных инфекций. И чаще всего страдает горло. Поэтому существует огромное количество способов его полоскания.

«С „Бетадином“ мы познакомились, когда моей дочери был месяц, и у нас долго не заживал пупок. Обратившись к специалисту, хирург прописал нам его мазать до полного заживления. Пупок зажил за несколько недель и мы забыли о подобной проблеме», — поделилась Нодира из Ташкента.

Состав препарата:

действующее вещество: повидон-йод. 1 мл содержит 100 мг повидон-йода;

вспомогательные вещества: глицерин, ноноксинол-9, лимонная кислота, динатрия гидрофосфат, очищенная вода, натрия гидроксид.

«Бетадин» — это средство для наружного применения. Оно обладает антисептическими свойствами. Это тот же самый йод, о котором все знают с детства, только «Бетадин» не щиплет и не жжет. Он не обладает таким «жгучим» свойством, как обычный спиртовый раствор йода.

Показания к применению препарата:

Дезинфекция кожи перед инъекциями, инфузионной терапией. Антисептическая обработка кожи и слизистых оболочек. Асептическая обработка ран. При бактериальных и грибковых инфекциях кожи.

«Самой большой неожиданностью для меня стало назначение „Бетадина“ лором для полоскания горла при гнойной ангине. Оказалось, что капли легко растворяются в воде и жидкость приобретает бледно-коричневый оттенок. При регулярном полоскании уже через несколько дней мне стало значительно лучше. И сейчас, если я чувствую, что горло болит и ему нужно чем-то помочь, я бегу готовить раствор для полосканий. И уже после повторного полоскания наступает облегчение. Поэтому рекомендую всем „Бетадин“ как антисептическое и дезинфицирующее средство. Оно подходит как взрослым, так и детям», — рассказала Нодира.

«Бетадин»:

Международное фармакологическое название: Povidone-Iodine.

Производитель: EGIS, Венгрия. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение: DV/X 04010/02/18.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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