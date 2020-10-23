Golden House объявляет специальную акцию, которая действует до конца октября: большие скидки до 20% на покупку трехкомнатных квартир в жилом комплексе Greenwich (бизнес-класс).
Дизайн подъездов в бизнес-классе ЖК Greenwich будут выглядеть как указано на изображении выше.
Скидка действует всего на первые 10 квартир, поэтому стоит поторопиться и посетить посетить офис продаж в ближайшее время.
А посетителям на выходных предлагаются множество других выгодных предложений. 24 и 25 октября, посетив офисы продаж, покупатели смогут получить эксклюзивные и индивидуальные скидки и бонусы на покупку квартиры в рамках акции «Выгодные выходные».
Не стоит упускать возможность оказаться среди счастливчиков, получивших все преимущества выгодных покупок.
Геолокации офисов продаж Golden House:
Телефон: (+998) 78−150−11−11.
Сайт: gh.uz
Telegram: t.me/goldenhouseuz
Сайт ЖК Greenwich: greenwich.uz
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