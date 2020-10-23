Golden House объявляет специальную акцию, которая действует до конца октября: большие скидки до 20% на покупку трехкомнатных квартир в жилом комплексе Greenwich (бизнес-класс).





Дизайн подъездов в бизнес-классе ЖК Greenwich будут выглядеть как указано на изображении выше.

Скидка действует всего на первые 10 квартир, поэтому стоит поторопиться и посетить посетить офис продаж в ближайшее время.

А посетителям на выходных предлагаются множество других выгодных предложений. 24 и 25 октября, посетив офисы продаж, покупатели смогут получить эксклюзивные и индивидуальные скидки и бонусы на покупку квартиры в рамках акции «Выгодные выходные».

Не стоит упускать возможность оказаться среди счастливчиков, получивших все преимущества выгодных покупок.





Геолокации офисов продаж Golden House:

Телефон: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

Сайт ЖК Greenwich: greenwich.uz

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