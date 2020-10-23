В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США. Политики встретились в очном формате и выступали чуть более 1,5 часа, сообщило РИА Новости.

В этот раз у организаторов была возможность выключать микрофоны у обоих кандидатов, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.

Основными темами встречи, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы.

Сначала оппоненты обсудили пандемию COVID-19. Дональд Трамп заявил, что «вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель». На уточняющий вопрос ведущей он сказал, что «это не гарантировано». Однако, по его словам, есть «хороший шанс» на то, что препарат будет готов раньше конца года.

Байден ответил, что о вакцине «говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом». Он добавил, что если его выберут, то в первую очередь он будет «поощрять ношение масок всеми и всегда», а также указал на необходимость больше инвестировать в быстрое тестирование.

По оценке Джо Байдена, в нынешние выборы «вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран». По его словам, если он станет президентом, «они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит». Кандидат от демократов также заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.

Дональд Трамп назвал Байдена коррумпированным политиком и призвал его не строить из себя «невинного ребенка». По его словам, он пошел в президенты только из-за своего нынешнего оппонента и Барака Обамы, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента.

Напоминая избирателям о восьмилетнем вице-президентстве Байдена, Трамп обвинил соперника в том, что тот только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе, чтобы держать в них детей, и ничего больше не делал.

Джо Байден же заявил, что США «в долгу» перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике Барака Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.

Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных законодательных и исполнительных органов власти. По результатам подсчетов проекта US Election Project, уже проголосовали более 47 миллионов американцев.