Обувной сети магазинов европейской обуви Comfort Euro Shoes исполняется четыре года. За время существования она заслужила доверие более пяти тысяч покупателей. А также наладила партнерство с шестью крупными европейскими брендами ортопедической обуви. Команда активно стремится завоевать доверие тех, кто ценит комфортное перемещение.





С 23 по 25 октября в честь дня рождения Comfort Euro Shoes при покупке обувной продукции или сумок дарит всем покупателям брендированные и полезные подарки.

Преимущества обуви Comfort Euro Shoes:

Стелька: с эффектом массажа, воздействует на точки ступни, специально разработана для уменьшения напряжения и давления на стопу при ходьбе, фиксирует форму. Подошва: имеет высокотехнологичные гелевые подушечки, смягчающие соприкосновение ноги с поверхностью при передвижении. Материал изготовления: экологичный, эластичный, натуральный и дышащий, обеспечивает сохранение температуры внутри, не создает влаги.





На полках магазинов можно найти следующие размеры:

детские: 23−26;

женские: 35−41;

мужские: 39−45.

Обувь Comfort Euro Shoes обеспечивает свободное и легкое передвижение. При этом в магазинах сети можно найти как спортивные решения, так и классические. Дизайн моделей порадует и современными вариациями, и вечно модной классикой.





Адрес филиала №1: ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж.

Ориентир: кофейня Black Bear Coffee.

Телефон: (+998) 71−205−11−81.

Адрес филиала №2: Мирабадский р-н, ул. Шота Руставели, 13Б.

Ориентир: бывшая гостиница «Россия».

Телефон: (+998) 71−256−78−72.

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