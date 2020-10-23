Порой так хочется получать весь спектр положительных эмоций от вполне обыденных процессов. Будь то регулярная закупка продуктов и товаров первой необходимости либо праздный досуг, воскресный обед в ресторане, прогулка на свежем воздухе, деловая или неформальная встреча.





Новый торговый квартал Alfraganus в Мирабадском районе станет местом захватывающих впечатлений и приятных ежедневных открытий для всех жителей и гостей столицы. Его формат торговых улиц и общественных мест под открытым небом дарит безграничные возможности как для владельцев бизнеса, так и для их будущих клиентов — посетителей квартала. Здесь на огромной территории в 118 тысяч кв. м будет организовано масштабное пространство для развития бизнеса и организации общественного досуга.

Безупречная архитектура проекта основана на слиянии восточного колорита с элементами современной урбанистической культуры. Вся территория торгового квартала будет разделена на восемь функциональных зон с индивидуальным фасадным оформлением. В каждой из них предусмотрены разноформатные одно- и двухуровневые коммерческие помещения с витринным либо стандартным типом остекления. Квадратура помещений варьирует от 15 до 1000 кв. м.





Выгодное месторасположение проекта в центральном районе, его транспортная доступность, удобство подъездных путей, высокая плотность жилых многоэтажных домов в непосредственной близости обеспечат высокую посещаемость объекта. А нестандартный формат и привлекательная архитектура сделают Alfragranus новым знаковым местом столичного шопинга и досуга.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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