В Узбекистане фиксируются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу на брифинге в АИМК заявила член штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Наргиза Нуруллаева.

По ее словам, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку в организме антител, неизвестна степень их выносливости и продолжительность действия.

«На сегодняшний в нашей республике имеются случаи повторного заражения коронавирусом. Мы должны убедиться в вероятности повторения заболевания с научной точки зрения», — заявила член штаба.

Напомним, месяцем ранее главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков говорил, что в этом эпидемиологическом сезоне вероятность повторного заражения коронавирусом исключена. Специалист отмечал, что выработанные антитела даже в малом количестве смогут бороться с вирусом.

Ранее в Нидерландах была зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Скончалась 89-летняя женщина, у которой вновь выявили COVID-19 спустя два месяца после первоначального лечения.