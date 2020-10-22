В седьмом подкасте специалисты компаний «Узбекинвест» и «Узбекинвест Хаёт» рассказали о накопительном страховании жизни.

Основные моменты подкаста

Страхование жизни обеспечивает защитой на случай непредвиденных происшествий, связанных с жизнью, здоровьем и денежным обеспечением. Накопленная сумма позволяет реализовать долгосрочные планы: купить автомобиль, направить средства на образование ребенка, накопить стартовый капитал или деньги на свадьбу.

Страховой случай

Совокупность видов страхования жизни призвана обеспечить страховые выплаты при наступлении социальных рисков. Среди них: болезнь, инвалидность и утрата общей трудоспособности, старость, потеря кормильца, расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами, производственная травма и другие события, влекущие за собой увеличение расходов человека. Также, страховым случаем является дожитие клиента до определенного срока.

Как работает накопительная система

Клиент заключает со страховой компанией договор, в соответствии с которым компания обеспечивает страховую защиту жизни на определенную сумму. Данная сумма вносится равными долями в течении срока действия договора.

Например, клиент застраховал свою жизнь на 12 млн сумов сроком на один год. Это значит, что каждый месяц клиент должен будет страховой компании по 1 млн сумов. По истечению срока страховая компания возвращает накопленную сумму в течение года с дополнительным бонусом в размере 4%. Если взять за основу этот пример, то клиент получит не 12 млн сумов, а 12,48 млн сумов.

Даже если не был нанесен ущерб здоровью застрахованного лица и он благополучно дожил до определенного срока, накопленная сумма возвращается клиенту.

Но, если в течение действия договора произойдет страховой случай, то будет выплачена вся сумма страховки (12 млн сумов) вместе с бонусом вне зависимости от того, сколько взносов было сделано на момент его наступления.

Какие выгоды от накопительного страхования жизни

Первый плюс — само страхование жизни. Никто не застрахован от случайного кирпича, упавшего на голову. Или от водителя, вылетевшего на встречку. В этом случае страхование жизни дает финансовую защиту и поддержку близким застрахованного лица. Особенно, если застрахованный был единственным кормильцем.

Второй плюс — это возможность накопления определенной суммы денег для различных целей. «Заплати сначала себе», как говорилось в книге «Самый богатый человек в Вавилоне».

И наконец, накопительное страхование жизни дает возможность получения налоговой льготы. Часть официального дохода застрахованного лица, которая перечисляется как страховой взнос, не облагается подоходным налогом в размере 13%.

«Узбекинвест Хаёт» предоставляет надежные и выгодные услуги по страхованию жизни уже на протяжении нескольких лет. Сегодня компании доверяют более 12 тысяч клиентов. За все время «Узбекинвест Хаёт» выплатил более 63 млрд сумов.

Оформить страхование жизни можно на сайте компании.

Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

В «Узбекинвест» можно оформить страхование бизнеса и здоровья сотрудников онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса.

Колл-центр: (+998) 71−207−60−00.

Сайт: insurance.uz

Facebook: fb.com/Uzbekinvest

Instagram: @uzbekinvest_

Telegram: t.me/uzbekinvestnic

YouTube: youtube.com/channel

«Яндекс.Музыка»: music.yandex.ru/album

На правах рекламы.