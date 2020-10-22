Новый умный шкаф от компании Samsung — это технологии будущего на службе у потребителя уже сегодня. AirDresser DF60R8600CG/LP готов позаботиться о гигиене любого гардероба. Он легко справляется с задачами, для выполнения которых пришлось бы привлечь несколько бытовых и даже профессиональных приборов. Стильный шкаф с продуманным дизайном экономит силы и время современных хозяек.

Паровой шкаф на страже чистоты:

В доме. Стильный и эргономичный шкаф оптимально вписывается в пространство частного дома и квартиры. Он создан специально для обработки тканей, которые требуют особого внимания и ухода. Плащи, куртки, пальто, вечерние платья и повседневные наряды всегда будут свежими и без единой складки. На работе. AirDresser незаменим для бутиков, ресторанов, гостиниц, владельцы которых заботятся о состоянии одежды своих гостей. Он подойдет и для обработки униформы персонала. Дезодорирующий фильтр устраняет запахи и дарит одежде небывалую свежесть. В офисе. Время — важнейший ресурс любого бизнесмена. Но и про внешний вид не нужно забывать. Умный шкаф органично «спрячется» в интерьере современного офиса. И под рукой — свежий комплект рубашек, чистые костюм или пальто. И еще один плюс: он работает без шума и вибрации. Специальный шарнир отвечает за бесшумное закрытие дверцы.





Компактный шкаф с широкими возможностями

JetStream

Безупречная гигиена обеспечивается благодаря использованию технологии JetStream. Высокотемпературный пар JetAir мощными потоками направляется на одежду и проникает глубоко в ткань. Под его действием устраняются вирусы, бактерии, пылевые клещи. Технология JetStream в тандеме с дезодорирующим фильтром отлично справляется с посторонними запахами.

HeatPump

В режиме сушки задействована технология HeatPump. Верхние потоки воздуха JetAir и расположенный внизу тепловой насос HeatPump бережно сушат одежду, предотвращая усадку и повреждения. Вещи равномерно высыхают по всей длине.

Wrinkle Care

После сушки одежда не нуждается в глажке благодаря технологии Wrinkle Care. Под действием пара и воздуха складки уменьшаются и разглаживаются даже на изделиях из шерсти и вискозы.

Air Hangers

Для удаления въевшейся пыли подходит технология JetAir в сочетании со специальными воздушными вешалками Air Hangers. Одежда продувается мощными потоками воздуха изнутри наружу, вверх и вниз.





Безупречная чистка — бережное хранение

О сезонных расходах на химчистку и обработку верхней одежды, праздничных нарядов и повседневной одежды можно забыть. Функциональный шкаф бережно ухаживает за одеждой и даже больше: функция самоочистки отвечает за поддержание чистоты внутри.

После обработки одежда, хранящаяся в обычных шкафах, может пострадать из-за излишней влажности в помещении. Но и тут AirDresser приходит на выручку. В режиме осушения необходимо открыть дверцу парового шкафа, чтобы удалить излишки влаги из воздуха в комнате или кабинете.

Ну и конечно, Wi-Fi управление. После установки приложения SmartThings можно пользоваться дополнительными функциями и режимами устройства: «Рецепт ухода», «Мой гардероб», «Специальный режим», «Домашнее обслуживание». Приложение анализирует запросы владельца и повышает эффективность ухода за одеждой.

Паровой шкаф Samsung AirDresser представлен в Узбекистане в следующих магазинах:

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