Из-за пренебрежительного отношения ответственных ведомств к ремонту дорог в 2019 году и за восемь месяцев текущего года произошло 532 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 191 человек и 511 получили травмы. Об этом на восьмом пленарном заседании Сената сообщил председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов.

На заседании отмечалось, что стандарты безопасности дорожного движения, утвержденные в 2019 году Комитетом автомобильных дорог при Министерстве транспорта, были разработаны поверхностно. В частности, неправильно определены порядковые номера дорожных знаков в стандартах.

«Эти стандарты скопированы со стандартов других стран. В результате этого дорожные знаки правил дорожного движения других стран также включены в приложения этих стандартов. Между тем, эти дорожные знаки отсутствуют в Правилах дорожного движения Республики Узбекистан», — отмечается в сообщении верхней палаты парламента.

В 2017—2020 годах работники ГСБДД внесли в хокимияты и ответственные организации и ведомства 6709 представлений по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращению ДТП, созданию удобств для участников дорожного движения. Из этого количества 3173 представлений, или 45%, не были рассмотрены в установленные сроки, заявил Кутбидин Бурханов.

Такие недостатки требуют принятия эффективных мер в отношении должностных лиц, которые не выполняют указания работников ГСБДД, указал сенатор.

Сенат принял постановление об устранении выявленных ошибок и недостатков. Планируется совершенствование до 15 января 2021 года нормативно-правовых актов и стандартов по безопасности дорожного движения. Кроме того, предусматривается разработка в месячный срок программы конкретных мероприятий по предотвращению ДТП, которые происходят из-за аварийного состояния автодорог, а также принятие мер по повышению ответственности работников, задерживающих исполнение представлений, вносимых ГСБДД.

Напомним, что за январь-сентябрь в Узбекистане зафиксировано 4294 дорожно-транспортных происшествия, в них погибло 1293 человека, 3886 получило травмы.