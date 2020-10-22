Правление Центрального банка Узбекистана 22 октября приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Данное решение направлено на сохранение положительных реальных процентных ставок, обеспечение баланса между созданием благоприятных условий для дальнейшего восстановления экономической активности и формированием устойчивых предпосылок к дальнейшему замедлению динамики инфляции в среднесрочном периоде на фоне временного всплеска краткосрочных инфляционных рисков, говорится в сообщении.

Центральный банк сохраняет прогноз инфляции на конец года на уровне 11−12,5%, и совместно с правительством будет предпринимать все необходимые меры для его достижения.

Последующие решения по уровню основной ставки будут приниматься исходя из формирования фактической и прогнозной динамики инфляции, а также оценки внутренних и внешних рисков.

Инфляция и инфляционные ожидания

Годовой уровень инфляции в сентябре составил 11,7%. В то же время, в сентябре наблюдалось определенное ускорение инфляции после существенного замедления роста цен в летний период.

В сентябре уровень инфляции относительно ускорился по сравнению с августом. Ускорение инфляции было связано в основном с восстановлением спроса после снятия ограничений, сезонными факторами и ростом цен некоторых базовых товаров.

Рост цен на фрукты и овощи в сентябре составил 13,9% в годовом выражении. Годовой уровень базовой инфляции напротив имел тенденцию к замедлению и снизился до 11,9%.

Значительное ускорение роста цен на отдельные виды продовольственных товаров в последней декаде сентября и октябре месяце (сахар на 19,9%, подсолнечное масло — 17,9%, мука — 2,6) обусловило необходимость выработки мер по регулированию факторов предложения, в частности по развитию конкуренции на товарных рынках и устранению непропорциональностей между изменениями внешних и внутренних цен, следует из сообщения.

С учетом принимаемых мер, ожидается что действие указанных проинфляционных факторов будет носить краткосрочный характер и не окажет существенного влияния на долгосрочный тренд инфляции. Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства оставались без существенных изменений по сравнению с августом, сохраняются относительно повышенными в сопоставлении с фактической инфляцией, считает регулятор.

Результаты проведенных опросов показывают, что респонденты связывают рост цен в ближайшие месяцы, в первую очередь, с последствиями пандемии, увеличением цен на товары и услуги монополий и ухудшением условий конкуренции, отмечает ЦБ.

Экономическая активность

В III квартале наметилась тенденция к постепенному восстановлению потенциала экономики и оживлению экономической активности.

Рост экономики по итогам III квартала незначительно ускорился по сравнению с I полугодием, достигнув 0,4%. В то же время, в краткосрочном прогнозном горизонте рост экономики остается значительно ниже первоначальных оценок, что связано с необходимостью более длительного периода времени для возврата к докризисным уровням из-за сокращения доходов населения, относительно осторожного потребительского поведения и неполного восстановления активности в отдельных секторах экономики.

Объемы производства отраслей промышленности за период января-сентября сократились на 2,7 п. п., темпы роста объема оказанных услуг замедлились до 1,8%. В сельском хозяйстве напротив наблюдалась положительная динамика, темпы роста ускорившись по сравнению с соответствующим периодом 2019 года находились на уровне 3,4%.

Общее количество транзакций через банковскую платежную систему в сентябре начало восстанавливаться после снижения в июле-августе и выросло на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В период августа-сентября наблюдалось восстановление роста объемов поступлений денежной выручки в сфере торговли и платных услуг. В сентябре объемы наличных денежных поступлений в виде выручки или других доходов выросли на 23,2% к предыдущему месяцу (на 5,9% к январю), среднедневные темпы роста в октябре составляют 6,3% по сравнению с сентябрем.

Принимая во внимание реализуемые меры и ожидаемые тенденции в развитии отраслей экономики, повышается вероятность дальнейшего постепенного ускорения восстановления экономической активности в IV квартале. При этом, с учетом относительно низкой базы IV квартала 2019 года по сравнению с предыдущими кварталами, ожидается что темпы роста ВВП по итогам 2020 года будут в районе 1−1,5%.

Денежно-кредитные условия

В III квартале в экономике сохранялись положительные реальные процентные ставки. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам межбанковского денежного рынка формировалась в границах процентного коридора и в сентябре составила 14,8% годовых.

По данным ЦБ, снижение основной ставки в сентябре, активизация и рост объемов операций денежного рынка, а также принимаемые меры по обеспечению приемлемого уровня процентных ставок отразились в умеренном снижении процентных ставок в экономике. Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте в сентябре снизились до 19,8% годовых. Средневзвешенные ставки банковских депозитов физических лиц в национальной валюте в сентябре формировались на уровне 17,3%, юридических лиц — 14,8%.

C момента корректировки курса сума в апреле, динамика обменного курса характеризуется умеренной волатильностью и складывается, в основном, под влиянием внутренних фундаментальных факторов спроса и предложения иностранной валюты. В III квартале ослабление обменного курса сума составило около 1,5%. За период января-сентября 2020 года обменный курс девальвировался на 8,6%.

Риски и неопределенности

В ближайшие месяцы сохраняется низкая вероятность преобладания проинфляционных рисков в экономике, указывает регулятор.

Основные риски связаны с распространением пандемии, масштабом принятия ограничительных мер, скоростью восстановления деловой активности в странах — основных торговых партнерах и ценовой конъюнктурой на мировых рынках, говорится в сообщении.

В качестве проинфляционных рисков в ближайшей перспективе можно рассматривать рост цен на отдельные виды товаров из-за сезонных факторов. В этой связи важное значение имеет стабильное обеспечение необходимого объема предложения товаров. Также сохраняются риски роста цен в результате более затяжного восстановления производственных цепочек и каналов логистики.

При этом, Центральный банк продолжит тщательное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза по инфляции.

Промежуточное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 10 декабря 2020 года.