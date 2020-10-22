Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов выступил против административного регулирования цен на мясо и другие продукты питания.

Напомним, после совещания под председательством президента, посвященном продовольственной безопасности и стабилизации цен на рынке, в Ташкенте и других регионах установили предельную стоимость мяса. В результате в столице из прилавков пропало дорогое мясо. Продавалось только мясо ценой до 60 тысяч сумов, причем продавцы добавляли в довесок кости и жир. Через несколько дней дорогое мясо вернулось на прилавки.

«Есть такая узбекская поговорка: скажешь принеси тюбетейку, вместе с головой принесет. Это действия местных органов власти. Здесь мы против таких мер. И касательно этого вопроса, прежде всего, наш президент от нас требует стабилизировать цены не за счет административного регулирования, а за счет предложения и спроса», — подчеркнул Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ отметил, что политика регулятора, прежде всего, направлена на поддержание баланса между экономической активностью и уровнем инфляции.