Глобальная торговля, серьезно пострадавшая в результате вспышки COVID-19, «пошла на поправку» в третьем квартале этого года. Ее объемы сократились лишь на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на ЮНКТАД.

Несмотря на улучшение ситуации, эксперты отмечают, что перспективы в торговой сфере по-прежнему остаются туманными.

«Неопределенный ход пандемии будет по-прежнему негативно влиять на перспективы торговли в ближайшие месяцы. Несмотря на некоторые „зеленые ростки“, мы не можем исключить замедления производства в некоторых регионах или неожиданное ужесточение ограничительных мер», — говорит глава ЮНКТАД Мукиса Китуйи.

По прогнозам экспертов, в четвертом квартале мировая торговля сократится на 3%, а общегодовой показатель падения объемов торговли составит 7−9%.

Больше других, уточняют в ЮНКТАД, пострадали такие сферы, как автомобилестроение и энергетика. При этом отмечался рост продаж офисного оборудования для дома и коммуникационных устройств — таких, как смартфоны, компьютеры, ноутбуки, модемы и роутеры.

Значительно увеличились объемы торговли медицинскими товарами, необходимыми для борьбы с пандемией, — масками, респираторами, дезинфицирующими средствами, оборудованием для больниц. Экспорт подобных товаров из Китая, США и стран Европы вырос с 25 млрд долларов в январе до 45 млрд долларов в мае.

В то время, как во всем мире отмечается сокращение объемов торговли, в Китае, наоборот наблюдается ее рост. После падения в первые месяцы пандемии, китайский экспорт стабилизировался во втором квартале года, а в третьем вырос на 10%.

«В целом показатели китайского экспорта за первые 9 месяцев 2020 года сравнимы с показателями за тот же период 2019 года», — отмечают авторы доклада ЮНКТАД, посвященного мировой торговле.

В сентябре также выросли объемы экспорта из Южной Кореи — на 8%, и Индии — на 4%.

Напомним, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-сентября достиг 27,49 млрд долларов, снизившись на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года.