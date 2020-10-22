ООО Crafers и китайская компания Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd ранее обсудили вопрос взаимовыгодного сотрудничества. Цель — планомерное продвижение продукции узбекского производителя кондитерских изделий на рынок Китая.

В рамках данной договоренности кондитерская фабрика Crafers начала активную работу по экспорту продукции в КНР. На днях было экспортировано 70 тонн продукции.





Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd является одной из ведущих китайских компаний, занимающихся импортом и поставками в Китай продуктов питания, и имеет более 300 официальных дистрибьюторов.

По полученным данным, импортируемая продукция будет распространяться по различным городам и провинциям КНР: Хубей, Аньхой, Чжэцзян, Сычуань, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Хэнань, Пекин, Шанхай и другим. Продажи также запланированы на крупных и популярных китайских интернет-площадках Tmall, Taobao, Ding Dong и других.





Помимо новой продукции, разработанной для китайского рынка, компания реализовала уже имеющуюся шоколадную, желейную и мучную продукцию.

Crafers уже заключила договоры и периодически поставляет кондитерские изделия в США, ОАЭ, Россию, Корею, Украину, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и страны Прибалтики. Ведутся переговоры со странами Северо-Восточной Азии.

Фабрика Crafers производит более 180 видов кондитерских изделий. На данный момент в процессе создание специальных сладостей и выход на новые границы, ведь совершенству нет предела.

Подробная информация доступна на официальных страницах компании в соцсетях и по телефону: (+998) 71−207−72−07.

Сайт: crafers.uz

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