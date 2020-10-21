Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовых поездках своих граждан. Соглашение было подписано во время визита в Тель-Авив делегации высокопоставленных представителей руководства ОАЭ 20 октября, сообщает РБК со ссылкой на МИД Израиля.

В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр финансов ОАЭ Обейд Хумайд Аль Тайер и министр финансов США Стивен Мнучин.

Кроме соглашения о безвизовом режиме, стороны подписали соглашения о защите инвестиций и по вопросам гражданской авиации, а также меморандум о взаимопонимании по науке и технологиям.

ОАЭ стали первым арабским государством, которое подписало соглашение о безвизовом режиме с Израилем.

Соглашение о нормализации отношений между двумя странами было подписано в августе в Вашингтоне. Посредником на переговорах была администрация президента США. Соглашение также предусматривает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима.

На днях Израиль установил дипломатические отношения с Бахрейном. Подписание соглашения состоялось в столице Бахрейна Манаме. В церемонии подписания соглашения также принимали участие представители США.