Распространение коронавирусной инфекции — беда планетарного масштаба, причина глобального кризиса. Обрушившись на человечество, пандемия нарушила наши планы, ударив по экономике, подорвав международные связи и заперев народы в национальные «квартиры».

Ожидать её окончания в ближайшие месяцы не стоит. Она в разгаре. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 21 октября число заражённых коронавирусом в мире превысило 40,5 миллиона человек, из них более 1,12 миллиона умерли. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал эту цифру «ошеломляющей» и «ужасающей».

Конечно, каждая страна в меру своих сил и возможностей проводит политику сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Тут важно перенимать опыт у тех стран, где число заражённых и умерших невелико. Иначе это вопрос жизни и смерти в прямом смысле этого слова.

Карантин без паники. Начало

После объявления пандемии Узбекистан предпринял своевременные и масштабные меры по профилактике распространения вируса. Это позволило предупредить рост смертности от коронавируса.

Но вирус никуда не делся. Как, впрочем, и во всём мире. Ослабление же режима повлекло за собой рост числа заболевших и умерших. Если в мае среднесуточно в Узбекистане регистрировали 51 случай заражения, то в июне уже 163.





И хотя Узбекистану удалось избежать взрывного и неконтролируемого роста заболеваемости в начале пандемии, нынешняя ситуация говорит, что нельзя успокаиваться. Ослабление карантинных мер, несоблюдение масочного режима (особенно это заметно в областях), осенне-зимний период, когда подхватить вирус намного проще, способствуют росту числа заболевших. Как известно, чем меньше людей болеют одновременно, тем легче бороться с любой эпидемией.

Так как же быть дальше? Борьбу с невиданным вирусом продолжать надо. Но как сделать эту борьбу эффективной?

Противостоять всем миром

Пандемия продемонстрировала, что коллективная готовность мирового сообщества оказалась, к сожалению, недостаточной. Если не мобилизовать совместные усилия, ситуация может выйти из-под контроля со всеми вытекающими последствиями.

Выступая на пресс-брифинге 18 сентября, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что лишь решительная политическая воля и достаточные финансовые ресурсы помогут нам сегодня предупреждать и смягчать пандемии будущего. Это не благотворительность, это инвестиции в наше коллективное будущее. Для стран наступил переломный момент, и лидерам необходимо принять проверенные меры, помогающие обуздать распространение инфекции.

Показателен пример Таиланда, который 13 января стал первой страной, зарегистрировавшей случай заболевания за пределами Китая. Опыт в борьбе с ТОРС (тяжёлый острый респираторный синдром) и H5N1 («птичий грипп») в сочетании с надёжной системой общественного здравоохранения и эпиднадзора позволил Таиланду развить «мышечную память», которая быстро отреагировала на COVID-19.

Решительные комплексные действия государственных органов и поддержка общественности при наличии миллиона общинных медико-санитарных работников (население страны составляет более 69 млн человек) помогли оперативно развернуть эффективную систему выявления заболевших и контактных лиц. Это позволило стране при поддержке граждан, активно содействовавших прерыванию цепочек передачи инфекции, сдержать распространение вируса. ВОЗ высоко оценила усилия Таиланда.

Нельзя скрывать информацию

Показателен опыт Германии. В этой стране политические решения, связанные с эпидемиологической ситуацией, основываются на надёжных данных Института имени Роберта Коха. Это один из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней.

Для Узбекистана также чрезвычайно важно поставить работу по сдерживанию эпидемии на строго научной основе, при принятии решений пользоваться только достоверными источниками для оценки масштаба эпидемии в стране. Сокрытие данных и дезинформация ведут к неправильной оценке эпидемиологической ситуации, принятию неадекватных этой ситуации мер, в итоге — новым жертвам коронавируса.

Собранные надёжным образом данные должны ежедневно обобщаться, анализироваться и компилироваться на региональном и национальном уровне. Должна быть разбивка по возрасту, половой принадлежности, типу тестирования и тяжести течения заболевания. Отчёты о регулярном анализе должны находиться в свободном доступе на доступном вебсайте.

Многие местные органы общественного здравоохранения ряда стран уже разработали онлайн-панели для представления данных эпиднадзора. Главная цель — ограничить распространение инфекции, предоставить органам здравоохранения возможность управлять рисками передачи COVID-19 и тем самым максимально обеспечить возобновление экономической и социальной деятельности. Наверно, пришло время и нам внедрять новые цифровые технологии в систему эпиднадзора.

Тест и ещё раз тест

В сдерживании эпидемии поучителен опыт других стран. В частности, Германии, которая лучше своих соседей справляется с пандемией, демонстрируя низкий уровень смертности среди заболевших. В этом ей помогают широкая программа тестирования, жёсткий карантин и надёжная система здравоохранения.

Германия тестирует 120−200 тысяч человек в неделю, что позволяет заблаговременно обнаруживать вспышки. В стране считается критическим увеличение количества инфицированных на 50 человек в день, а в некоторых регионах — даже на 30−35 человек в день на 100 тысяч населения. В настоящее время число заражений составляет 3,1 человека на 100 тысяч населения в день.

Кроме того, здесь нет централизованной неоперативной системы диагностики, государственной лаборатории, которая запретила бы другим лабораториям делать тесты. Медицинская сфера — открытый рынок. Бороться с пандемией помогает хорошо развитая система, сочетающая государственный и частный секторы здравоохранения. Каждый год ФРГ тратит на здравоохранение 4714 долларов в расчете на человека. Это больше, чем в большинстве других стран. Кроме того, Германия располагает специализированными врачами и учреждениями, а также достаточным количеством коек. Всё это способствует тому, что тяжело заболевшие пациенты выживают, в отличие от пациентов других стран.





Активные усилия властей при понимающем отношении граждан к мерам по ограничению помогли Южной Корее сбить интенсивность второй волны коронавируса. Стратегия борьбы с эпидемией базировалась на принципе «тестировать, отслеживать, сдерживать».

Как проходило тестирование? Правительство делало ставку на скорость, доступность и массовость тестирования. С самого начала количество ежедневных тестов варьировало в пределах 12−20 тысяч. Такие объёмы позволили быстро идентифицировать и локализовать очаги заражения. Для реализации такой программы была развёрнута сеть мобильных центров бесплатной сдачи тестов по всей стране. Они работали в системе walk-thru и drive-thru. Организовывались специальные пункты с оборудованием для сдачи тестов, где медицинские работники и тестируемые были изолированы друг от друга.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) — страна с почти 10-миллионным населением, на июль уже провела более 4,5 миллиона тестов, что больше чем в три раза превысило аналогичный показатель США на тот момент. К слову, это самый высокий показатель тестирования среди стран с населением более миллиона человек. Эта мера помогла в значительной степени сдержать распространение вируса. Очевидно, что массовое тестирование — важный фактор, влияющий на распространение и сдерживание инфекции.

В настоящее время в Узбекистане для определения коронавируса действуют 43 государственные лаборатории, при которых имеются 92 лаборатории ПЦР.

Почему же так важен охват населения тестированием? Он позволяет определить степень и направления распространения инфекции. Для интерпретации любых данных по подтверждённым случаям, необходимо знать, сколько тестов на COVID-19 действительно делает страна. Тестирование позволяет изолировать инфицированных, оказать им медицинскую помощь и отследить контактирующих лиц. К тому же, достоверная статистика помогает правильно и эффективно распределять медицинские ресурсы и медперсонал. Ещё одним плюсом массового тестирования является оценка внедрения режима самоизоляции и уровень соблюдения карантинных мер в обществе, на рабочих местах.

На сегодняшний день коронавирус оказал негативное влияние на 213 стран и территорий по всему миру. Но лишь о 104 из них имеются данные касательно тестирования на COVID-19. К сожалению, в Международной базе данных информация с 14 июня по Узбекистану отсутствует.

Согласно сайту, лидерами по количеству проведённых тестов на 1000 человек населения являются Люксембург (12,49), Бахрейн (5,83), ОАЭ (4,56), Израиль (3,12), Дания (2,25). Знание количества тестов крайне необходимо для оценки реальной сложившейся ситуации, её динамики и прогнозов, которые позволят формировать систему адекватных мер.

Зачем нужны референс-лаборатории?

Пандемия оголила проблему страны в такой области как компьютеризация лабораторий и внедрение лабораторного программного и аппаратного обеспечения.

Сегодня как никогда актуально внедрение новых эффективных технологий в области лабораторного анализа. В настоящее время Минздрав Узбекистана при поддержке АБР и других международных институтов проводит работу по улучшению оснащённости и функционирования лабораторий системы общественного здравоохранения.

Модернизация и дальнейшее улучшение санитарно-эпидемиологической службы обеспечит мониторинг состояния здоровья населения, позволит реализовать программы по профилактике заболеваний и остановить их распространение. А создание референс-лабораторий, задача которых — оценивать качество и точность исследований других лабораторий, наладит контроль высокого качества на всех этапах работы. И это то, что сегодня как никогда очень важно.

Готовы ли мы к новым испытаниям?

Пандемия показала, что тотальная перегрузка систем здравоохранения угрожает и богатым, и бедным странам. Серьёзная эпидемиологическая ситуация в сочетании с глобальной экономической рецессией отрицательно сказались и на состоянии здоровья населения Узбекистана.

Согласно указу президента «О мерах по смягчению коронавирусной пандемии, кардинальному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения» усовершенствованы подходы к противодействию инфекционным заболеваниям и ведётся укрепление санитарно-эпидемиологических служб. В документе изложен механизм взаимодействия санитарно-эпидемиологических служб и первичных медико-санитарных учреждений по предупреждению, раннему выявлению, диагностике и лечению заболеваний.

Так, при каждой семейной поликлинике и центральных многопрофильных поликлиниках созданы мобильные группы по предупреждению COVID-19. Внедрение системы оповещения координаторов по семейным поликлиникам районного (городского) медобъединения о количестве бессимптомных лиц, контактных лиц и динамике течения заболевания у больных, получающих лечение, должно служить эффективному мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.





Указом образована единая система — Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана. Даны указания по созданию условий для подготовки квалифицированных научных кадров и развитию научных разработок в сфере. Будут разработаны в новой редакции закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другие нормативные акты.

Правительству поручено разработать подробный алгоритм действий и комплекс мер, подлежащих реализации во взаимодействии с организациями, ответственными за противодействие появлению и распространению инфекционных заболеваний. Таким образом, образованная Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должна стать надёежным оплотом защиты от любой эпидемии и её деятельность должна зиждиться, прежде всего, на жёстком эпидемиологическом надзоре.

Разорвать пути передачи инфекции и действовать сообща

Несмотря на все предпринятые меры, эпидемиологическая ситуация в стране остается серьёзной. Ежедневно — свыше 300 случаев заражения, большая часть — среди населения. Так что же делать? Как найти рациональное зерно, чтобы потери и последствия от вируса были минимальные?

Решение проблемы лежит на поверхности — нужно преградить путь инфекции, грамотно и своевременно изолировать заразившихся, а также тех, кто имел контакт с заражённым. Для сдерживания эпидемии крайне важно выявлять переносчиков коронавируса, которые являются прямой угрозой здоровью окружающих. Чтобы разорвать пути передачи инфекции, необходимо отслеживать контакты таких носителей.

Отслеживание позволяет разрывать цепи передачи инфекции от человека к человеку. Это выявление и последующее наблюдение всех лиц, которые были в контакте с инфицированным. Ежедневное наблюдение за ними в течение 14 дней с момента контакта с зараженным позволяет выявить подверженных высокому риску заразиться или заболеть и наложить карантин, пока они не передали инфекцию другим людям.

Для быстрейшей отчётности, эффективного отслеживания контактов, оперативного управления и анализа данных нужно применение цифровых технологий. Грамотное и ответственное отслеживание поставит на пути инфекции заслон и не позволит ей распространяться, по крайней мере так быстро. Не сделав это, мы подвергнем систему здравоохранения перегрузке, медицинской помощи могут лишиться больные с хроническими заболеваниями. Поэтому так важно уменьшить темпы инфицирования, сгладить кривую роста, что даст возможность системе здравоохранения найти новые инструменты борьбы с COVID-19.

Тут необходимо участие всех жителей страны. Люди должны осознать, что в предотвращении повторного роста количества заболевших важна роль каждого. Главное — придерживаться принципа: не заражаться и не заражать других; защищая себя, ты вносишь свой достойный вклад в борьбу с пандемией.





Люди могут внести свой неоценимый вклад в эффективный эпиднадзор. Для этого они должны знать особенности распространения, заражения и профилактики. Достигли ли мы такого уровня медицинской грамотности населения? Ведь граждане должны самостоятельно сообщать о ранних признаках или симптомах заболевания без лабораторного тестирования или оценки врача. Такой добровольный отчёт населения позволит выявить пусть и не все случаи COVID-19, но каждое такое сообщение — вклад в общую копилку.

Молодёжь: время взрослеть

Молодое поколение не должно остаться безучастным в борьбе с COVID-19, от этого зависит завтрашний день страны.

Что же может делать молодёжь? На уровне местного сообщества вести разъяснительную работу, заниматься волонтёрством и помогать органам санитарно-эпидемиологической службы. Это важно для того, чтобы в том числе уберечь старшее поколение, которое больше всего подвержено тяжёлому течению болезни в случае заражения.

Для эпидемиологического надзора прекрасно подойдут студенты медицинских вузов. Возможно, это не весь перечень активности молодежи, которую можно грамотно организовать. Здесь нужно работать по всем фронтам: начиная от социальных сетей и заканчивая телеграм-каналами блогеров.

Молодым людям важно при этом не быть беспечными, соблюдать «масочную» культуру. Они должны соблюдать те же меры, что и другие.

Сила махалли: вместе в радости и в горе

Кто ближе к народу? Конечно, махалля. Нужно использовать её потенциал. Следует привлекать её активистов к разъяснительной работе с населением, социальной работе с оказавшимися в трудном положении семьями. Важен тут и тандем с работниками первичного звена здравоохранения в выявлении и изолировании контактных лиц, предоставлении объективной информации о жителях махалли и признаков возможного ухудшения ситуации в сообществе.

Очень важно, чтобы работники министерства махалли и семьи, волонтеры, которые ежедневно сталкиваются с людьми, были хорошо осведомлены в вопросах распространения инфекции коронавируса и могли оперативно отреагировать и привлечь медработников.

Оперативность, мониторинг и системный подход

Мы начинаем понимать, что постепенный отказ от масштабных карантинных ограничений с переходом от диагностики тяжёлых случаев к выявлению и изоляции всех случаев является «новой нормой», в рамках которой меры профилактики будут осуществляться на постоянной основе.

Поэтому так важно обеспечивать быстрое выявление, изоляцию, тестирование и ведение подозрительных случаев. Выявлять и контролировать вспышки болезни, сдерживая её распространение среди уязвимых групп населения. Проводить мониторинг долгосрочных эпидемиологических тенденций. Оперативность и мониторинг, и снова оперативность — вот краеугольные камни нового подхода в борьбе с коронавирусом.

Для этого система общественного здравоохранения должна обладать достаточными кадровыми ресурсами. Важно понимать, что страна, как и другие государства, впервые столкнулась с такого рода проблемой, как пандемия COVID-19.

Но пандемия не сдаёт позиции, что требует переосмысления работы в этом направлении. Это, прежде всего, системный подход с его ориентацией на выявление ключевых факторов в понимании изучаемого явления, в данном случае — жизнеспособности и распространения COVID-19.

Не поймём эти ключевые факторы — число заболевших может расти в геометрической прогрессии. Определение ключевых факторов, влияющих на распространение вируса, систематический анализ данных, перераспределение ресурсов, изучение опыта успешной борьбы с инфекцией, постоянное повышение квалификации работников системы здравоохранения — всё это вкупе возможно позволит подавить кривую роста заболевших, а в последующем и остановить распространение инфекции.





И здесь на первый план выходит давно известный принцип — легче предотвратить болезнь, чем лечить. Самое опасное в любой эпидемии, а тем более пандемии — не сама болезнь, а её массовое распространение. Вакцины рано или поздно будут созданы, но очень важно к моменту их создания локализовать зоны распространения, прервать цепочки распространения. В этом ключ борьбы не просто с заболеванием, но с самой пандемией, то есть с глобальным распространением этого заболевания.

В стратегию контроля за эпидемической ситуацией необходимо вовлечь и гражданское общество, и население. Такое взаимодействие правительства и народа послужит эффективному решению проблемы, позволит принять наиболее подходящие меры по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Думаю, так мы сможем победить опасный вирус, который семимильными шагами разгуливает по миру, оставляя после себя горечь утраты, и держит в страхе население Земли.