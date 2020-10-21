Президент Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал указ о назначении Бория Батировича Алиханова и Наримана Маджитовича Умарова членами Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщило УзА.

В связи с этим на очередном заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение об исключении Бория Алиханова и Наримона Умарова из списка депутатов Законодательной палаты и регистрации их в качестве членов Сената.





Борий Алиханов. Фото: Сенат.

На восьмом пленарном заседании в среду Борий Алиханов (1961 года рождения) единогласно избран руководителем новообразованного Комитета по вопросам развития региона Приаралья. С августа 2009 года он руководил Экологическим движением Узбекистана, а Экологической партии, которая была создана в январе 2019 года. С января 2010 года являлся одним из пяти заместителей спикера Законодительной палаты Олий Мажлиса.

Батир Матмурадов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Его заместителем в новом комитете избран Батир Джолдасович Матмурадов, который до сегодняшнего дня работал председателем Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.





Нариман Умаров. Фото: Сенат.

Новым председателем Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции избран Нариман Умаров (1952). С 2015 года он работал заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса и председателем политического совета Социал-демократической партии «Адолат».