14 октября читатель «Газеты.uz» отправил фотографии медицинских отходов, выброшенные у реки Чирчик в Куйичирчикском районе Ташкентской области. Он указал локацию места и указал, что отходы принадлежат инфекционным больницам в Зангиатинском районе.

В левом верхнем углу — республиканские специальные больницы №1 и №2 в Зангиате.

Редакция в тот же день направила запрос в пресс-службу Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

17 октября Госкомэкологии подтвердил факт и сообщил, что на месте работают специалисты экологической инспекции по Ташкентской области и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как выяснила «Газета.uz», инцидент произошел после смены компании, которая занималась утилизацией медицинских отходов в двух инфекционных больницах.

С 27 марта услуги по утилизации медицинских отходов в медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, в том числе карантинном центре «Уртасарай» и Зангиатинских инфекционных больницах после их открытия оказывала компания Med Class Plus.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Med Class Plus была зарегистрирована 29 декабря 2014 года. Учредителем и руководителем указан Шерзод Рамазанов. Основной вид деятельности — сортировка и переработка неметаллических отходов для получения вторичного сырья (в дальнейшем — сбор опасных отходов). Нажмите для увеличения.

Предприятие заключило прямой договор с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) в рамках законодательства о государственных закупках. Это было предусмотрено протоколом №11 Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, который был подписан премьер-министром Абдуллой Ариповым.

28 марта АСЭБ заключило договор с Med Class Plus на вывоз и утилизацию отходов в медучреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом или с подозрением на этот диагноз. Сумма соглашения — 2,9 млрд сумов за утилизацию 300 тысяч кг отходов (9659 сумов за 1 кг).

Аналогичные соглашения были заключены:

12 июня — на 6,4 млрд сумов за утилизацию 600 тысяч кг отходов (10681 сум за кг);

7 июля — на 5,3 млрд сумов за утилизацию 500 тысяч кг отходов;

3 августа — на 5,3 млрд за утилизацию 500 тысяч кг;

500 тысяч кг; 3 августа — на 2,1 млрд сумов за утилизацию 200 тысяч кг.

Однако протоколом спецкомиссии №48 от 23 сентября было одобрено предложение Министерства здравоохранения о заключении прямого договора в рамках законодательства о госзакупках с компанией Pokiza Tozalash на стирку вещей, сбор, вывоз и утилизацию отходов.

Госкомэкологии

Пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев подтвердил, что Med Class Plus наладила эффективную работу по утилизации, но перестала оказывать услуги из-за выбора новой компании — Pokiza Tozalash, указанной в протоколе Кабмина.

«У Pokiza Tozalash не было утилизационной печи. В итоге компания организовала самодельную печь возле морга больницы, где и сжигала медицинские отходы. Из-за больших объемов она не справилась, в результате водитель ночью вывез мусор к реке. При этом компания пользовалась мешками первой фирмы», — сообщил он.

Сотрудники ЦСЭБ собирают выброшенные отходы в махалле «Сурум» в Куйичирчикском районе. Фото: Госкомэкологии.

По его словам, медицинские отходы, помимо Куйичирчикского района, были найдены в Зангиатинском и Янгиюльском районах Ташкентской области.

Бунёд Абдуллаев подчеркивает, что Pokiza Tozalash перед началом своей деятельности (утилизация отходов с использованием муфельной печи) не проходила экологическую экспертизу и тем самым нарушила законодательство.

«При комитете есть Центр государственной экологической экспертизы, где компания должна была пройти экологическую экспертизу для оценки возможностей по утилизации. Но она не выполнила это требование. Мы планируем передать документы по делу в прокуратуру», — сказал он.

Махалля «Сурум» в Куйичирчикском районе. Фото: Госкомэкологии.

Пресс-секретарь Госкомэкологии полагает, что в ближайшее время проблема с утилизацией медицинских отходов не будет решена, поскольку утилизацией занимается Pokiza Tozalash, у которой нет мощностей и необходимого оборудования.

«Касательно отходов в реке. Мы направили письмо СЭС, сейчас идет полная проверка территорий, куда выброшены отходы. Если вода действительно отравлена, будет направлено обращение в МЧС, которое огородит территорию и будет обеззараживать воду. Поскольку, помимо пациентов с коронавирусом, в больнице лечатся и больные туберкулезом и другими инфекционными заболевания», — отметил он.

Бунёд Абдуллаев добавил, что за предприятием и близлежащей территорией закрепили двух инспекторов экологии для мониторинга утилизации отходов. Кроме того, водитель, который вывез отходы к реке, оштрафован на 5 базовых расчетных величин (1,1 млн сумов).

Med Class Plus

«Газета.uz» также связалась с руководителем Med Class Plus, которая утилизировала отходы до Pokiza Tozalash, Шерзодом Рамазановым.

«Мы нормально вели свою деятельность, но тут вышел протокол Кабинета министров, согласно которому с 27 сентября утилизация отходов из больниц в Зангиатинском районе передана компании Pokiza Tozalash», — подтвердил он.

Он предполагает, что при принятии этого решения учитывались интересы определенного лица, поскольку на месте изучения выброса отходов находился и сотрудник Кабинета министров, который не представился и хотел поговорить с ним наедине без камер.

Работники Med Class Plus вывозят отходы из инфекционной больницы в Зангиатинском районе.

Предприниматель сообщил, что самодельная печь конкурирующей компании, забравшей у него контракт на утилизацию отходов, перестала работать. В связи с этим 3 октября к нему обратились из республиканской СЭС.

«Мне сказали, что в Зангиате стало много мусора и просили помочь с учетом наличия у меня печей. Сейчас у меня работают 16 печей. Заказал еще 3 весом в тонну, которые будут запущены уже в ближайшее время. Я согласился помочь СЭС, там сказали, что на меня выйдут люди. На меня выходят и говорят совсем другие вещи. Просят продать две печи. Я сказал, что готов помочь, но не буду продавать свое оборудование. В результате накопившиеся бытовые отходы 9 октября были выброшены в реку Чирчик и в других местах», — заявил предприниматель.

По его словам, в день из Зангиатинских больниц поступает до 5 тонн медицинских отходов. Он предположил, что за пять-шесть дней накопилось 25−30 тонн неутилизированного мусора. Источник «Газеты.uz», знакомый с ситуацией, также сообщил о скопившихся отходах объемом до 30 тонн.

Работники Med Class Plus вывозят отходы из карантинного центра «Уртасарай».

«15 октября об этом стало известно общественности. Еще они нарушили предпринимательскую этику. Бытовые отходы выбрасывались в моих мешках, тем самым нанесли ущерб имиджу моей компании», — сказал основатель Med Class Plus.

«У меня была единственная фирма по утилизации медицинских отходов. Я являюсь единым поставщиком. Этим бизнесом может заниматься любой желающий, но не все решились на это. Моя компания зарегистрирована в декабре 2014 года, за шесть лет я наладил эффективную систему утилизации медицинских отходов… Я сам окончил ТашМИ по специальности врач-реаниматолог», — заявил он.

Предприниматель рассказал, что Med Class Plus была выбрана для утилизации отходов протоколом Кабинета министров от 27 марта. По его словам, тогда многие боялись работать в этой сфере из-за страха заразиться коронавирусом.

«Мы с семью работниками два месяца жили и работали на заводе, чтобы утилизировать отходы… Потом число работников увеличилось, нам дали объект в „Уртасарае“ (карантинная зона). Сейчас работает свыше 80 работников… У нас есть 10 единиц техники», — рассказал Шерзод Рамазанов.





Руководитель Med Class Plus заявил, что его деятельность пытались приостановить «устным приказом» (кто именно, не уточняется), но он попросил документальные основания. В итоге Pokiza Tozalash была включена в протокол Кабинета министров и начала работу с 27 сентября.

Изначально Med Class Plus планировала установить утилизационные печи рядом с больницами в Зангиатинском районе, но ей не разрешили это сделать. Поэтому работники компании вывозили бытовые отходы для сжигания на свой завод в Янгиюле. При этом Pokiza Tozalash установила свои печи рядом с патологоанатомическим отделением больницы, из-за чего у части местного населения сложилось впечатление, что там сжигают тела умерших, сообщил предприниматель.

Pokiza Tozalash





Согласно ЕГРПО, Pokiza Tozalash была зарегистрирована в Алмазарском районе Ташкента 3 июля 2020 года с уставным фондом в 100 млн сумов. Основной вид деятельности компании — прочие услуги по уборке. Ее учредителем и руководителем указана Шохида Саидакбаровна Рахматуллаева.

Делопроизводитель Pokiza Tozalash Саидакбар Акбаров опроверг заявление Госкомэкологии и заявил, что медицинские отходы, найденные на берегу реки Чирчик, не принадлежат Зангиатинской больнице.

«С 25 сентября мы работаем в испытательном режиме. За это время мы сэкономили для бюджета страны свыше 1 млрд сумов, сжигая отходы и использую рабочих за свой счет. У нас нет резона вывозить и выбрасывать мусор туда. В условиях пандемии, видя своими глазами, что там происходит, мы наверняка не будем так поступать», — заявил он.

По его словам, Управление по экологии и охране окружающей среды не смогло предоставить факты, подтверждающие их вину.

«Говорят, что отходы из Зангиаты. Не знаю, может быть, так сказали, потому что Зангиата рядом… На месте мы сказали, что отходы не наши. В ответ нам заявили, что это место рядом с Зангиатой… Мы утилизировали эти отходы в своей печи. Причина — мы не хотели распространения заболевания и привезли отходы, чтобы сжечь их. Потом они осмотрели нашу печь, скопившийся утилизационный мусор», — заявил делопроизводитель.

Представитель Pokiza Tozalash также указал, что испытательный срок составляет один месяц.

«Мы работаем без договора. Пришел такой приказ. Там уже была построена муфельная печь со стороны государства. А наша печь сейчас строится. Нам сказали использовать государственную печь, протестировать ее, помочь государству. За это время мы уже сэкономили 1 млрд 700 тысяч сумов. Мы продолжим самоотверженно работать ради нашей страны», — сказал он.

Саидакбар Акбаров утверждает, что Pokiza Tozalash сама вышла с предложением использовать построенную на территории Зангиатинской больницы муфельную печь, чтобы сэкономить бюджетные средства.

«После окончания испытательного срока, дай бог, у нас будет договор. Завтра ожидается открытие нашей 10-тонной печи, которую построили мы сами. Запчасти завозили из других стран, собирали здесь. А откуда государственная печь, я не знаю», — рассказал он.

Фото: Расул Кушербаев / Telegram.

Касательно скопившихся медицинских отходов в 25−30 тонн в Зангиатинских больницах делопроизводитель компании заявил, что «такого быть не может».

Согласно данным сайта госзакупок, Зангиатинская больница №2 в начале октября заключило с Pokiza Tozalash прямой договор на чистку, дезинфекцию и глажку одежды, постельного белья. Общая сумма соглашений (1, 2) составляет около 1,6 млрд сумов.