Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента — Мажилис — 10 января 2021 года.

До начала новой избирательной кампании, по словам президента, предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни.

В Казахстане введен институт парламентской оппозиции, который наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.

В партийных списках впервые введена 30-процентная квота для женщин и молодежи. «Это норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, предстоящие выборы в маслихаты — местные представительные органы — впервые пройдут по партийным спискам.

Мажилис состоит из 107 депутатов, из них 98 депутатов избираются от политических партий по партийным спискам и 9 — Ассамблеей народа Казахстана.