Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на восьмом пленарном заседании 21 октября одобрил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом, в частности, вносятся изменения в статью 291 (основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) КоАО. Поправка разрешает органам внутренних дел задерживать и досматривать транспортные средства при совершении водителями правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 54 КоАО (нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций). Задержание производится до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Ранее о незаконности задержания автомобилей в период карантина говорили депутаты Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев. Напомним, по данным ГУБДД МВД на 15 сентября, на штрафстоянки было помещено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.

Реклама на Газета.uz

Законом также сотрудники профилактики правонарушений органов внутренних дел и службы безопасности дорожного движения наделяются полномочиями наложения административных наказаний за выброс мусора или других предметов из транспортных средств. Раньше в кодексе не было указано, кто может выписывать штрафы за это правонарушение.

Для вступления в силу закона его должен подписать президент.