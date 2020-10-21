Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на восьмом пленарном заседании 21 октября одобрил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом, в частности, вносятся изменения в статью 291 (основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) КоАО. Поправка разрешает органам внутренних дел задерживать и досматривать транспортные средства при совершении водителями правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 54 КоАО (нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций). Задержание производится до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Ранее о незаконности задержания автомобилей в период карантина говорили депутаты Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев. Напомним, по данным ГУБДД МВД на 15 сентября, на штрафстоянки было помещено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.

Законом также сотрудники профилактики правонарушений органов внутренних дел и службы безопасности дорожного движения наделяются полномочиями наложения административных наказаний за выброс мусора или других предметов из транспортных средств. Раньше в кодексе не было указано, кто может выписывать штрафы за это правонарушение.

Для вступления в силу закона его должен подписать президент.