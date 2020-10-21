Для поступления в школу дети должны иметь базовый набор навыков и умений. От того, насколько хорошо ребенок умеет читать и писать, ладить со сверстниками и самостоятельно себя обслужить, зависит успешность его дальнейшего обучения.
Международная школа Invento, желая помочь родителям и облегчить процесс адаптации ребенка к школе, открывает набор в подготовительную группу с пяти лет. В рамках группы будут обучать базовым дисциплинам, иностранному языку, творчеству и спорту.
По окончании подготовительного курса дети смогут продолжить обучение по программе Международного бакалавриата (IB PYP) в первом классе школы Invento The Uzbek International School.
Получение новых знаний
Занятия в подготовительной группе Invento помогут ребенку получить первые представления о школьном образовании. На основе передовой образовательной программы IB PYP дети будут развивать внимание, усидчивость, ответственность, самостоятельность и другие необходимые умения.
Кроме того, дошкольные занятия в Invento помогут установить новые знакомства со сверстниками, узнать преподавателя, который в будущем станет его первым школьным учителем, и привыкнуть к школьной атмосфере.
Адаптация к новому режиму и окружающим людям
Осознание того, что в школе будут ждать друзья и знакомый преподаватель, позволит ребенку легче влиться в учебный процесс первого класса.
Вместе с этим ежедневные занятия в подготовительном классе помогут юному ученику выработать режим дня и улучшить навыки самоорганизации и дисциплины.
В чем особенность международной программы обучения PYP?
В Invento создана специальная образовательная среда, направленная на всестороннее развитие умственных, физических, социальных, личностных и творческих способностей воспитанников.
Интерактивные уроки с иностранными преподавателями представляют собой удивительное путешествие в мир знаний. За это время дети учатся исследовать, выявлять закономерности и анализировать информацию.
Подготовительные дисциплины чередуются с увлекательными социальными играми в комнате ПДД и игровой зоне KIDZANIA. Кроме того, для укрепления здоровья и иммунитета разработаны курс галотерапии и спортивные занятия.
Также для лучшего усвоения новой информации для всех учащихся Invento предусмотрена пятиразовая программа полезного и вкусного питания.
По окончании подготовительного курса будущие первоклассники приобретут необходимый багаж знаний. С ним они с легкостью и большим удовольствием продолжат обучение по школьной программе.
В международной школе Invento UIS каждый момент — это возможность для обучения.
Записаться в подготовительный класс можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.
Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City.
Сайт: Invento.uz
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