Для поступления в школу дети должны иметь базовый набор навыков и умений. От того, насколько хорошо ребенок умеет читать и писать, ладить со сверстниками и самостоятельно себя обслужить, зависит успешность его дальнейшего обучения.

Международная школа Invento, желая помочь родителям и облегчить процесс адаптации ребенка к школе, открывает набор в подготовительную группу с пяти лет. В рамках группы будут обучать базовым дисциплинам, иностранному языку, творчеству и спорту.

По окончании подготовительного курса дети смогут продолжить обучение по программе Международного бакалавриата (IB PYP) в первом классе школы Invento The Uzbek International School.





Получение новых знаний

Занятия в подготовительной группе Invento помогут ребенку получить первые представления о школьном образовании. На основе передовой образовательной программы IB PYP дети будут развивать внимание, усидчивость, ответственность, самостоятельность и другие необходимые умения.

Кроме того, дошкольные занятия в Invento помогут установить новые знакомства со сверстниками, узнать преподавателя, который в будущем станет его первым школьным учителем, и привыкнуть к школьной атмосфере.





Адаптация к новому режиму и окружающим людям

Осознание того, что в школе будут ждать друзья и знакомый преподаватель, позволит ребенку легче влиться в учебный процесс первого класса.

Вместе с этим ежедневные занятия в подготовительном классе помогут юному ученику выработать режим дня и улучшить навыки самоорганизации и дисциплины.





В чем особенность международной программы обучения PYP?

В Invento создана специальная образовательная среда, направленная на всестороннее развитие умственных, физических, социальных, личностных и творческих способностей воспитанников.

Интерактивные уроки с иностранными преподавателями представляют собой удивительное путешествие в мир знаний. За это время дети учатся исследовать, выявлять закономерности и анализировать информацию.

Подготовительные дисциплины чередуются с увлекательными социальными играми в комнате ПДД и игровой зоне KIDZANIA. Кроме того, для укрепления здоровья и иммунитета разработаны курс галотерапии и спортивные занятия.





Также для лучшего усвоения новой информации для всех учащихся Invento предусмотрена пятиразовая программа полезного и вкусного питания.

По окончании подготовительного курса будущие первоклассники приобретут необходимый багаж знаний. С ним они с легкостью и большим удовольствием продолжат обучение по школьной программе.

В международной школе Invento UIS каждый момент — это возможность для обучения.

Записаться в подготовительный класс можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City.

Сайт: Invento.uz

Telegram: t.me/Inventouz

Instagram: @Inventouz

Facebook: fb.com/Inventouz

На правах рекламы.