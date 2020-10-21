Ассоциация почтово-курьерских компаний Узбекистана, представляющая интересы малого бизнеса, занятого в сфере доставки международных почтово-курьерских отправлений (МКО), направила в Министерство финансов обращение по поводу проекта указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики»

Напомним, Минфин предложил с января 2021 года снизить норму беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан с 1000 долларов до 200 долларов и 10 кг в квартал. В документе говорится, что нововведение предлагается ввести «в целях сокращения уровня теневой экономики в стране, создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности».

«Сознавая важность искоренения „теневой экономики“, мы не можем понять, каким образом данное нововведение, обозначенное в 14 пункте проекта указа, отвечает обозначенным в начале документа целям, ведь речь идет об МКО, поступающих в адрес физических лиц исключительно для личного пользования?» — задаются вопросом в ассоциации.

В письме в Минфин организация напомнила, что на совещании 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил востребованность услуг по доставке товаров, приобретенных через интернет. Кроме того, отмечается в обращении, в последние годы был принят ряд нормативных актов, направленных на развитие электронной коммерции.

«Необходимо заметить, что данное направление экономики находится в самом начале своего развития, и для дальнейшего прогресса в этой сфере необходимо устранять любые барьеры, препятствующие этому развитию. Не секрет, что неотъемлемой частью электронной торговли является именно логистика, обеспечивающая доставку товаров покупателю из любых частей планеты в кратчайшие сроки. Этим в настоящее время занимаются почтово-курьерские компании, действующие на рынке Узбекистана», — говорится в письме.

Ассоциация выразила уверенность, что предлагаемое в проекте указа снижение таможенного лимита с 1000 до 200 долларов США и веса брутто до 10 кг раз в течение одного квартала напрямую препятствует развитию и самому существованию электронной торговли, так как конечная стоимость продуктов электронной коммерции в связи с этим увеличится для потребителя за счет дополнительных таможенных платежей, «а сами продукты электронной коммерции, приобретаемые физлицами для личного пользования, едва ли смогут конкурировать по стоимости с другими товарами, ввозимыми в республику посредством карго в коммерческих целях».

К тому же, полагают в ассоциации, предлагаемый «лимит» в 200 долларов в квартал на самом деле будет являться значительно меньшим, так как окончательная таможенная стоимость товара будет включать в себя транспортные расходы, которые составят значительную сумму при доставке из-за границы международными курьерскими компаниями.

«В первую очередь, это нововведение ограничивает возможности рядовых граждан Узбекистана, которым будет невыгодно без уплаты дополнительных пошлин приобретать посредством онлайн-площадок более дорогие и потому, как правило, более качественные товары для личного потребления», — считают в ассоциации.

Это также усложнит получение от проживающих за границей родственников посылок с гостинцами, подарками, в том числе с вещами, бывшими в употреблении, стоимость которых будет сложно или невозможно определить, говорится в письме.

«Стоит также учитывать, что в настоящее непростое время, связанное с пандемией короновируса, принятие данного предложения вызовет значительное уменьшение оборота международных курьерских отправлений (МКО) и, как следствие, закрытие большого количества компаний, работающих в данной сфере и обеспечивающих до настоящего момента значительное число рабочих мест», — отметили в ассоциации.

Кроме того, организация в обращении ставит еще несколько вопросов: «Каким образом сотрудники таможни будут определять реальную стоимость содержимого посылки, доказывая получателям, что „лимит“ в 200 долларов действительно превышен, например, на 50, 100 и более долларов»? Какие критерии будут использоваться таможенными службами? Не будут ли эти моменты вызывать ненужные споры и негативные ситуации между сотрудниками таможни, перевозчиками и получателями грузов?"

«Озабоченность вызывает еще один момент: сокращение лимита до 200 долларов США может как раз привести к обратному эффекту, то есть спровоцировать создание своеобразных „теневых схем“ по укрыванию истинной стоимости груза как со стороны получателей-отправителей посылок, так и со стороны отдельных сотрудников таможни, пропускающих товар в республику», — подчеркивает ассоциация.

В обращении приводятся примеры регулирования отправки МКО за рубежом. У большинства сопредельных государств, членов ЕАЭС нормы беспошлинного ввоза составляют 200 евро и 31 кг, но они не ограничены по времени и количеству. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), устанавливая новые усеченные лимиты ввоза товаров физическими лицами, взамен не только снял все ограничения по времени и количеству, но и с 1 января 2020 года существенно снизил величину таможенной пошлины за превышение лимитов: если в 2018—2019 годах за превышение нормы приходилось платить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и весовой нормы, то уже в 2020 году — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

Ассоциация почтово-курьерских компаний призвала сохранить нынешние не подлежащие обложению таможенными платежами нормы ввоза в размере 1000 долларов и весом до 30 кг в течение одного календарного квартала.

«Другой вариант — рассмотреть принятие мер, позволяющих получателям МКО в Узбекистане пользоваться такими же условиями, которыми могут пользоваться граждане сопредельных государств. В противном случае, широкие возможности услуг электронной торговли в соседних странах будут побуждать граждан Узбекистана использовать каналы по доставке продуктов электронной коммерции через сопредельные государства так называемыми „обходными путями“, а значит использовать „теневые схемы“, которые проект указа планирует постепенно искоренить», — говорится в письме.

Ассоциация предложила скорректировать 14 пункт проекта указа следующим образом:

«Государственному таможенному комитету совместно с Министерством финансов в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по ускоренной цифровизации таможенной сферы в части обработки МКО, создания условий для развития централизованной системы контроля, способной обеспечить прозрачность процессов, их оптимизацию в соответствии с мировыми стандартами и требованиями в области электронной коммерции».

Напомним, в июле 2018 года лимит на посылки уже пересматривался в меньшую сторону: стоимость товаров, поступающих физлицам в курьерских отправлениях и не облагаемых пошлиной, была снижена с 1000 долларов в месяц до 1000 долларов в квартал.