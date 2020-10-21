Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем праздника узбекского языка, отмечаемого с этого года 21 октября. Текст поздравления опубликован пресс-службой главы государства.

«Забота о развитии и будущем родного языка, который, бережно сохраняя на протяжении многих веков, передали нам наши предки, означает заботу о росте национального самосознания, духовном совершенствовании. Ведь авторитет государственного языка, уважение к нему — это уважение к народу, авторитет всего общества», — сказал президент.

Он отметил, что «перед нами стоят большие и ответственные задачи» по развитию в стране узбекского языка и укреплению его роли и авторитета как государственного языка. С этой целью подготовлены проекты закона «О государственном языке» в новой редакции и закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Оба документа внесены на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Глава государства напомнил, что накануне подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

«Для обеспечения исполнения указа нам необходимо усилить начатую работу по ведению на государственном языке всего делопроизводства в сферах государственного управления, современных, инновационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, в области юриспруденции, дипломатии, медицины, а также в деятельности правоохранительных органов и военных ведомств», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что также необходимо усилить мотивацию изучения узбекского языка, создать для этого специальные учебники, словари и учебные пособия, а также видео- и аудиоматериалы, внедрить современные методики обучения.

«Как известно, в сегодняшнем мире глобализации возрастает взаимовлияние языков, в том числе масштабы и темпы заимствования иностранных слов. К сожалению, надо признать, что в нашей стране данный процесс происходит стихийно и не основывается на научном подходе, в связи с этим нам необходимо принять действенные меры для изменения сложившейся ситуации», — заявил глава государства.

Он отметил, что следует наладить тесное сотрудничество с зарубежными университетами и центрами, где преподается узбекский язык, и создать для них учебную литературу. Необходимо продолжить работу по переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой литературы и лучших образцов узбекской литературы — на иностранных языках. «Следует усилить работу по развитию творческих школ в этой сфере, подготовке высококвалифицированных литературных переводчиков и других профильных специалистов», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что предстоит решить задачи для обеспечения узбекскому языку достойного места в интернете и создания на нем новых компьютерных программ.

«Любовь и преданность Родине начинаются с любви и преданности родному языку. Уверен, что такой подход и отношение к родному языку станут жизненным кредо для каждого нашего соотечественника, и примером для всех нас в этом будут наша уважаемая интеллигенция, активная молодежь, представители общественности», — подытожил Шавкат Мирзиёев.