Жилой комплекс Assalom Maxtumquli от компании Golden House стал ярким и любимым комплексом Ташкента. Он известен, прежде всего, своим особым ярким дизайном, доступностью, прекрасным расположением и выгодными условиями покупки.
Учитывая популярность и спрос на квартиры в этом жилом комплексе, компания Golden House решила построить Assalom Maxtumquli — продолжение существующей застройки ЖК Assalom Maxtumquli по ул. Махтумкули в Яшнабадском районе. В настоящее время объявлен старт продаж первой линии строительства.
Почему люди предпочитают именно этот жилой комплекс:
- Расположение. ЖК Assalom Maxtumquli расположен на ул. Махтумкули в Яшнабадском районе. В пешей доступности находятся трехуровневая транспортная развязка, супермаркеты korzinka.uz и Makro.
- Готовый ремонт. Все квартиры сдаются с полной отделкой с использованием высококачественных материалов. Интерьер жилых комнат выполнен в нейтральных тонах, что делает его универсальным.
- Доступные цены. Квартиры по оптимальным ценам от 323 млн сумов. Имеются различные варианты планировок по типу семьи и потребностей клиента.
- Кухня в подарок. При покупке квартиры клиенты вдобавок ко всему получат еще и качественный кухонный гарнитур — любимое место настоящих хозяек.
- Выгодные условия. Кроме этого, покупателям предоставляются различные способы оплаты.
На первом этапе продаж можно приобрести квартиру на выгодных условиях в офисе продаж жилого комплекса.
Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.
Телефон: (+998) 78−147−55−88.
Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Сайт: assalom.gh.uz
Facebook: fb.com/assalom.gh
Instagram: @assalom.gh
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