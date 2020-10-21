Жилой комплекс Assalom Maxtumquli от компании Golden House стал ярким и любимым комплексом Ташкента. Он известен, прежде всего, своим особым ярким дизайном, доступностью, прекрасным расположением и выгодными условиями покупки.





Учитывая популярность и спрос на квартиры в этом жилом комплексе, компания Golden House решила построить Assalom Maxtumquli — продолжение существующей застройки ЖК Assalom Maxtumquli по ул. Махтумкули в Яшнабадском районе. В настоящее время объявлен старт продаж первой линии строительства.





Почему люди предпочитают именно этот жилой комплекс:

Расположение. ЖК Assalom Maxtumquli расположен на ул. Махтумкули в Яшнабадском районе. В пешей доступности находятся трехуровневая транспортная развязка, супермаркеты korzinka.uz и Makro. Готовый ремонт. Все квартиры сдаются с полной отделкой с использованием высококачественных материалов. Интерьер жилых комнат выполнен в нейтральных тонах, что делает его универсальным. Доступные цены. Квартиры по оптимальным ценам от 323 млн сумов. Имеются различные варианты планировок по типу семьи и потребностей клиента. Кухня в подарок. При покупке квартиры клиенты вдобавок ко всему получат еще и качественный кухонный гарнитур — любимое место настоящих хозяек. Выгодные условия. Кроме этого, покупателям предоставляются различные способы оплаты.

На первом этапе продаж можно приобрести квартиру на выгодных условиях в офисе продаж жилого комплекса.





Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.

Телефон: (+998) 78−147−55−88.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: assalom.gh.uz

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Instagram: @assalom.gh

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