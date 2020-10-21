Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию и дал 30 дней коррупционерам, чтобы вернуть незаконно нажитое в государственную казну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

Он отметил, что за последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, «процветали системные коррупционные схемы».

Экономическая амнистия, по словам и. о. президента, позволит пополнить госбюджет, возвратить ранее незаконно вывезенные капиталы, вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло, создать равные условия для предпринимателей, достичь положительных макроэкономических показателей, изыскать необходимые средства для поддержания экономики, а также обеспечить выплаты внешнего долга страны.

«В этой связи: коррупционерам, организовавшие преступные схемы, наживившиеся на простом народе, обворовывая их; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам. Даю вам 30 дней! Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения о имеющихся таковых фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну!», — заявил Садыр Жапаров.

Он пообещал, что в короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества.

«Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно не находилось», — отметил Садыр Жапаров.

И. о. главы Кыргызстана подчеркнул, что гарантирует неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождение от всех видов наказаний и конфиденциальность.