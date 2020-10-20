Развитый уровень предпринимательской деятельности является важнейшим фактором роста экономического и социального потенциала государства. Национальный оператор UZTELECOM всегда работает над улучшением качества сервиса. Компания предлагает оптимальные решения для бизнес-клиентов, создавая тем самым удобную инфраструктуру для развития бизнеса в стране.

Так, среди многих предоставляемых услуг и сервисов компании есть выгодные тарифные планы, которые могут стать незаменимыми помощниками в ведении дел.

Первый тариф без ограничений — Business Royal. За 149,9 тысяч сумов в месяц абонент получает безлимитное голосовое и онлайн-общение. Business Royal — это оптимальное решение для предпринимателей, чей бизнес напрямую зависит от постоянного общения и интернета.





Тарифная линейка Business New вобрала в себя целых четыре тарифных плана с абонентской платой от 25 до 70 тысяч сумов в месяц. Business 25, Business 35, Business 50 и Business 70 — это тарифы с оптимальным количеством мегабайтов, минут и SMS. Можно выбрать и подключить один из планов, который отвечает требованиям предприятий или исходя из объемов работы конкретного сотрудника.





Одной из наиболее востребованных услуг у корпоративных клиентов является услуга «Мобильный бюджет». Это верный помощник для самостоятельной оплаты сверхлимита с лицевого счета. Таким образом, деловым абонентам не остается надобности беспокоиться о потере мобильной связи и интернета из-за неоплаченных счетов.

Деловая среда предпринимателей не ограничивается пределами Узбекистана. В связи с этим национальный оператор взял на себя ответственность обеспечить корпоративных абонентов качественной мобильной связью и за пределами страны. Компания предлагает выгодный роуминг, который действует на пяти континентах или примерно в 200 странах.

Команда высококвалифицированных сотрудников UZTELECOM прилагает большие усилия для обеспечения мобильной связи по высоким стандартам, качественного сервиса и оперативного решения возникающих вопросов. Выбирая услуги от UZTELECOM, предприниматели обеспечивают свой бизнес надежной мобильной связью.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробная информация доступна по ссылке.

Телефон отдела корпоративного обслуживания: (+998) 95−177−11−00.

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