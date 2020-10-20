Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting присвоило компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне «uzА++» с прогнозом «Стабильный».

Присвоенный уровень является высшей оценкой платежеспособности страховой компании по национальной рейтинговой шкале. Она присваивается тем, кто имеет исключительно высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.

Рейтинговое агентство отмечает ряд позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга:

широкий региональный охват и ассортимент страховых услуг;

положительный тренд показателей масштабирования бизнеса;

высокая рыночная доля и одна из ведущих позиций на страховом рынке;

положительная диверсификация страховых поступлений по регионам;

высокая деловая активность страховой компании и интенсивное освоение основных сегментов рынка страховых услуг;

активное внедрение современных информационных технологий и финансовых инструментов;

высокий уровень платежеспособности и укрепление показателей прибыльности;

опытная команда менеджеров.

Агентство отмечает, что в течение 2019 года масштабы бизнеса и показатели страховой деятельности «Узбекинвеста» повышались стабильными темпами. Количество действующих договоров компании увеличилось на 155% по сравнению с итогами 2018 года и составило 610,5 тысяч единиц. Из них 546,3 тысячи заключены с физическими лицами.

Собранные совокупные страховые премии «Узбекинвеста» увеличились на 169,5% относительно аналогичного периода 2019 года и составили 283,7 млрд сумов. Это составляет 16,5% всех собранных премий рынка.

Страховые выплаты составили 24,2 млрд сумов, в результате чего их доля в совокупности всех выплат страхового сектора составила 8,5%.

Вместе с увеличением объемов страховой деятельности на 41% повысились чистые страховые резервы компании.

В течение рассматриваемого периода доходы от финансовой деятельности увеличились на 33,4%.

Политика перестраховочных операций реализовывается путем укрепления уже имеющихся партнерских отношений с крупнейшими перестраховочными организациями. Взаимовыгодные бизнес-связи с финансовыми структурами предоставляют компании возможность осуществлять перестрахование своих рисков в признанных перестраховочных компаниях и стимулируют компанию приближаться к высоким стандартам ведения бизнеса.

В данном направлении компания сотрудничает с одними из ведущих страховых и перестраховочных компаний и страховыми брокерами:

Allianz SE (Германия);

Zurich Insurance Group (Швейцария);

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (Япония);

AXA (Франция);

People Insurance Company of China (Китай);

Korean Reinsurance Company (Корея);

«Согаз» (Россия);

и другие.

Система контроля «Узбекинвеста» охватывает все основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности общества. В том числе учетную политику страховых операций, целевое и эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение нормативных показателей платежеспособности по взятым страховым обязательствам, эффективное управление рисками, функционирование претензионной и перестраховочной деятельности.

Согласно заключению независимых аудиторов, качество системы контроля компании «Узбекинвест» оценивается положительным.

В декабре 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (США) официально объявило о повышении рейтинга финансовой устойчивости страховой компании «Узбекинвест» с уровня B1 до Ba3 с прогнозом «Стабильный».

Таким образом, страховая «Узбекинвест» стала компанией банковско-финансового сектора Узбекистана, которой присвоен международный рейтинг финансовой устойчивости на уровне Ba3.

На правах рекламы.