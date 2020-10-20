Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting присвоило компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне «uzА++» с прогнозом «Стабильный».
Присвоенный уровень является высшей оценкой платежеспособности страховой компании по национальной рейтинговой шкале. Она присваивается тем, кто имеет исключительно высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.
Рейтинговое агентство отмечает ряд позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга:
- широкий региональный охват и ассортимент страховых услуг;
- положительный тренд показателей масштабирования бизнеса;
- высокая рыночная доля и одна из ведущих позиций на страховом рынке;
- положительная диверсификация страховых поступлений по регионам;
- высокая деловая активность страховой компании и интенсивное освоение основных сегментов рынка страховых услуг;
- активное внедрение современных информационных технологий и финансовых инструментов;
- высокий уровень платежеспособности и укрепление показателей прибыльности;
- опытная команда менеджеров.
Агентство отмечает, что в течение 2019 года масштабы бизнеса и показатели страховой деятельности «Узбекинвеста» повышались стабильными темпами. Количество действующих договоров компании увеличилось на 155% по сравнению с итогами 2018 года и составило 610,5 тысяч единиц. Из них 546,3 тысячи заключены с физическими лицами.
Собранные совокупные страховые премии «Узбекинвеста» увеличились на 169,5% относительно аналогичного периода 2019 года и составили 283,7 млрд сумов. Это составляет 16,5% всех собранных премий рынка.
Страховые выплаты составили 24,2 млрд сумов, в результате чего их доля в совокупности всех выплат страхового сектора составила 8,5%.
Вместе с увеличением объемов страховой деятельности на 41% повысились чистые страховые резервы компании.
В течение рассматриваемого периода доходы от финансовой деятельности увеличились на 33,4%.
Политика перестраховочных операций реализовывается путем укрепления уже имеющихся партнерских отношений с крупнейшими перестраховочными организациями. Взаимовыгодные бизнес-связи с финансовыми структурами предоставляют компании возможность осуществлять перестрахование своих рисков в признанных перестраховочных компаниях и стимулируют компанию приближаться к высоким стандартам ведения бизнеса.
В данном направлении компания сотрудничает с одними из ведущих страховых и перестраховочных компаний и страховыми брокерами:
- Allianz SE (Германия);
- Zurich Insurance Group (Швейцария);
- Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (Япония);
- AXA (Франция);
- People Insurance Company of China (Китай);
- Korean Reinsurance Company (Корея);
- «Согаз» (Россия);
- и другие.
Система контроля «Узбекинвеста» охватывает все основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности общества. В том числе учетную политику страховых операций, целевое и эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение нормативных показателей платежеспособности по взятым страховым обязательствам, эффективное управление рисками, функционирование претензионной и перестраховочной деятельности.
Согласно заключению независимых аудиторов, качество системы контроля компании «Узбекинвест» оценивается положительным.
В декабре 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (США) официально объявило о повышении рейтинга финансовой устойчивости страховой компании «Узбекинвест» с уровня B1 до Ba3 с прогнозом «Стабильный».
Таким образом, страховая «Узбекинвест» стала компанией банковско-финансового сектора Узбекистана, которой присвоен международный рейтинг финансовой устойчивости на уровне Ba3.
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