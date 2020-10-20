20 октября примерно в 10:00 на улице Янги Куйлюк в Сергелийском районе Ташкента водитель грузового автомобиля MAN насмерть сбил пешехода, сообщило столичное ГУВД.

Грузовик начал движение на перекрестке на разрешающий сигнал светофора, в это время справа от него начал переходить дорогу в неположенном месте пешеход. Водитель не заметил пешехода, оказавшегося в «слепой зоне» транспортного средства и совершил наезд, уточняется в сообщении.

Личность пешехода, скончавшегося от полученных травм на месте, устанавливается.