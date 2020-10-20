Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 октября составил 33,4 млрд долларов, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 1,15 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) также снизились на 1,14 млрд долларов и достигли 32,7 млрд долларов.

ЗВР сокращаются второй месяц подряд. С апреля Центральный банк наращивал резервы и в иностранной валюте, и в виде золота, однако в августе произошла диверсификация запасов за счет продажи золота (в период, когда цена на золото побило свой исторический рекорд).

Если в прошлом месяце сократились резервы золота почти на 2 млрд долларов, то в сентябре в большей степени уменьшились резервы в иностранной валюте — на 952,1 млн долларов. Запасы золота в абсолютном выражении также сократились на 201,8 млн долларов — до 18,6 млрд долларов. При этом объем в чистых млн тройских унциях по сравнению с прошлым месяцем вырос с 9,6 до 9,9.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Узбекистан с начала года увеличил экспорт золота до рекордных 5,8 млрд долларов, из которых 2,5 млрд долларов (43,1%) пришлись только на август.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Напомним, что за 9 месяцев сум обесценился на 8,6%, однако Центробанк считает вероятность резкого колебания обменного курса к концу года низкой. Для интервенций регулятор имеет валютный резерв в 300 млн долларов, который может быть использован в случае значительного увеличения спроса на иностранную валюту.