Общество защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va oqibat» за последние два дня выиграло два суда о жестоком обращении с животными. Об этом «Газете.uz» сообщили в исполкоме общества.

В понедельник, 19 октября, Алмазарский районный административный суд рассмотрел дело сотрудника охраны предприятия, который облил кипятком спящую собаку.

Этот случай произошел в середине октября, его зафиксировали камеры наблюдения на территории предприятия. После разговора зоозащитников с администрацией предприятия было принято решение об увольнении сотрудника. Собаку отправили на лечение, а после она вернется на место службы.

На суде у мужчины спросили, что стало причиной жестокого обращения с животными. По данным представителей ОЗЖ, присутствовавших на заседании, свой поступок ответчик мотивировал тем, что собака порвала ему брюки несколькими днями ранее, отчего его телефон упал, на нем разбился экран.

Суд вынес решение о наложении штрафа в три базовые расчетные величины (669 тысяч сумов), что, согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности (КоАО), является максимальной санкцией за первое правонарушение, связанное с жестоким обращением с животными.

Во вторник, 20 октября, Нурафшанский городской административный суд рассмотрел дело Владислава Ли. Мужчина, согласно обращениям жителей Ташкентской области, отстреливал собак, в том числе в дневное время и на глазах несовершеннолетних.

Впервые зоозащитники занимались его случаем летом. Жительница города Нурафшана обратилась в ОЗЖ с сообщением о том, что трижды видела отстрел собак, который совершал мужчина, передвигающийся на автомобиле Damas. Он утверждал, что у него есть разрешение на отстрел животных.

Родственники заявительницы, потребовавшие от мужчины прекратить жестокие действия и больше не приезжать, видели, что у собак также было перерезано горло. Женщина при поддержке «Mehr va oqibat» подала в суд.

Фото: ОЗЖ «Mehr va oqibat»

Административный суд Нурафшана 25 августа вынес решение о наложении штрафа на ответчика. Однако уже 21 сентября в «Mehr va oqibat» поступило коллективное обращение от жителей махалли Намданак Уртачирчикского района. В нем говорилось, что мужчина, демонстрирующий удостоверение сотрудника Управления благоустройства города Нурафшана на имя Владислава Ли, отстреливает собак на глазах детей и взрослых в дневное время.

«Кровь животных на дороге до сих пор вызывает ужас у проживающих. Данные факты держат в постоянном психологическом напряжении и страхе не только тех, кто был свидетелем жестокой расправы с беззащитными животными, но и весь поселок», — написали жители Намданака в своем обращении (есть у редакции «Газеты.uz»).

В ОЗЖ, представляющем интересы заявителей на новом суде, настаивали на применении максимального наказания по статье 111 КоАО за повторное правонарушение, связанное с жестоким обращением с животными, — административного ареста на срок до 15 суток.

Представитель «Mehr va oqibat» и Владислав Ли. Фото: ОЗЖ «Mehr va oqibat»

Ответчик заявил, что уже не работает в службе отлова, продал ружье и обещал, что больше не тронет собак.

В суде дело рассматривалось по двум статьям КоАО — 111 и 183 (мелкое хулиганство). Итогом стало решение о взыскании штрафа с ответчика в размере трех и одной базовых расчетных величин (892 тысячи сумов).

«Мы принимали участие в двух заседаниях суда два дня подряд, законодательство работает, — сказал председатель исполнительного комитета „Mehr va оqibat“ Тимур Арипов. — Я хочу обратиться с просьбой к гражданам нашей страны: уважаемые зоозащитники, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными и у вас есть доказательства, обращайтесь в ННО „Mehr va Oqibat“, мы будем ходатайствовать за вас в правоохранительные органы и вместе добиваться справедливости».

«Да, мы понимаем, что за такое правонарушение ответственность ничтожно мала, но мы верим, что в ближайшее время в нашей стране все изменится к лучшему», — добавил Тимур Арипов.