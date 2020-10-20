В 2021 году в Узбекистане будет широко праздноваться 580-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои. Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 19 октября утверждена программа мероприятий по празднованию этой даты.

Документом намечены организация Международного общественного фонда имени Алишера Навои", учреждение ордена его имени; приобретение факсимильны копий хранящихся в других странах рукописей Навои и других рукописей его эпохи.

Планируется изучить возможности проведения работ по строительству и благоустройству в мемориальном комплексе Алишера Навои в Герате (Афганистан).

В течение 2020−2021 годов предусмотрено издать произведения Алишера Навои на основе рукописей поэта. Кроме того, до конца 2021 года в Национальной библиотеке Узбекистана планируется создать электронную платформу проведенных научных исследований по произведениям Навои, а также в области навоиведения.

Планируется разработать Концепцию непрерывного изучения произведений Алишера Навои и с 2021/2022 учебного года обеспечить обучение на этой основе во всех образовательных учреждениях, включая дошкольные.

В следующем году в Ташкенте ожидается открытие творческой школы имени Алишера Навои.

В ноябре 2021 года намечено проведение в Навои международной научно-практической конференции «Роль творческого наследия Алишера Навои в духовно-просветительском развитии человечества», а в Ташкенте — литературно-художественных мероприятий, посвященных 580-летию со дня рождения поэта.

По произведениям Навои будут подготовлены новые спектакли, запланированы фестиваль республиканских театров «На сцене — образ Навои и его произведения», вечера «Поэзия и музыка» на основе газелей поэта, а также конкурс макомов.

Агентству «Узбеккино» поручено создать в течение 2021 года художественные и мультипликационные фильмы по произведениям Алишера Навои и полнометражные художественно-публицистические фильмы на основе новых данных и фактов о жизни и творчестве поэта.

Будет издана серия книг «580-летие со дня рождения Алишера Навои», включающая произведения поэта и научно-популярные труды о его жизни и творчестве.

С привлечением проживающих за рубежом специалистов по узбекскому языку и литературному переводу должна быть налажена работа по переводу на иностранные языки и изданию в других странах произведений Алишера Навои.