Верховный суд Кыргызстана оправдал и. о. президента страны Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году, сообщает 24.kg.

Вместе с Жапаровым оправданы председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и депутат Талант Мамытов.

Суд пересмотрел дело 16 октября «по вновь открывшимся обстоятельствам», фигуранты оправданы за отсутствием состава преступления, уточняет издание.

В 2012 году в Бишкеке проходил митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор, который перерос в попытку штурма парламента и столкновения протестующих с силовиками. Среди организаторов митинга были Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов, впоследствии задержанные и обвиненные в попытке захвата власти.

Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы во время массовых протестов, начавшихся в Бишкеке 5 октября после оглашения итогов парламентских выборов. Впоследствии Жокоргу Кенеш избрал его на пост премьер-министра. Он стал и. о. президента, когда спикер парламента Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей главы государства, которые перешли ему после отставки Сооранбая Жээнбекова.