В Узбекистане утверждена программа развития социальной и производственной инфраструктуры на 2021 год, сообщила Norma.uz со ссылкой на постановление президента.

На реализацию программы в государственный бюджет заложат 17,1 трлн сумов и еще 1,5 трлн сумов — на расходы по социально-экономическому развитию регионов в соответствии с поручениями президента. В рамках формирования и реализации программы на профильные министерства возложены дополнительные задачи.

С 2021 года в рамках таких программ отдельной строкой предусматриваются средства для финансирования обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой СЭЗ, МПЗ и крупных производственных проектов с участием прямых иностранных инвестиций, а также модернизации архитектурного облика и благоустройства районных центров и городов. В 2021 году на это выделят 1,4 трлн сумов. При этом Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и столицы за счет выделенных средств проводят работы по:

развитию парковых зон в районных центрах, городах и крупных населенных пунктах, созданию систем наружного освещения, орошения и дренажа, строительству пешеходных и велосипедных дорожек;

капитальному ремонту не менее одной центральной улицы в каждом районном центре и городе с планированием на основе современных градостроительных проектов.

Как следует из документа, в адресную часть программы в первую очередь включаются объекты, переходящие с предыдущих лет, с незавершенными строительно-монтажными работами и оставшиеся незавершенными из-за недофинансирования. Также предусматриваются средства, необходимые для сдачи этих объектов в эксплуатацию. Так как на развитие материально-технической базы органов по делам обороны и правоохранительных органов направляются средства их внебюджетных фондов, объемы централизованных инвестиций для них соразмерно сокращаются. С 2022 года проекты бюджетных организаций, реализуемые за счет их внебюджетных фондов, включаются в программы развития социальной и производственной инфраструктуры.

Региональные управления минстроя наделены функциями заказчика по разработке:

генпланов городов и поселков городского типа

проектов архитектурно-планировочной организации территорий сельских сходов граждан (аулов).

Кроме того, запланирована нормотворческая работа:

во-первых, планируют усовершенствовать систему разработки и принятия предпроектной и проектно-сметной документации объектов, административных процедур по оказанию госуслуг в этой сфере. В частности:

усилить ответственность проектных организаций за качество, достоверность, обоснованность, соответствие архитектурных и технических решений в проектно-сметной документации, конкретно определить не рекомендуемую, а предельную стоимость объекта при проведении экспертизы;

усилить ответственность юридических и физлиц, допустивших проведение строительно-монтажных работ на объектах без градостроительной документации, не обеспеченных финансовыми ресурсами, установить строгий запрет на вмешательство лиц, не обладающих соответствующими полномочиями, в процесс строительства и внесения изменений в утвержденную проектно- сметную документацию. При необходимости — в законодательство внесут поправки, предусматривающие привлечение их к уголовной ответственности;

ввести с 1 января 2022 года запрет на выделение средств из Госбюджета на текущее содержание объектов, не имеющих разрешения на завершение строительно-монтажных работ и эксплуатацию от территориальных инспекций по контролю в сфере строительства;

внедрить электронные госзакупки в сфере строительства;

во-вторых, намерены завершить внедрение системы «Оценка управления государственными инвестициями (PIMA)». В качестве эксперимента, ее предварительно опробуют в отдельных отраслях, по итогам эксперимента — поэтапно внедрят в остальных сферах, пишет Norma.uz.