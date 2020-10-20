Государственный комитет по статистике представил состояние социально-экономического развития Узбекистана за январь-сентябрь 2020 года.

Согласно данным, реальные темпы роста совокупных доходов населения снизились на 0,3%, когда как за аналогичный период 2019 года рост составлял 7,8%. «Газета.uz» изучила ежеквартальные доклады с 2007 года (данные за предыдущие годы находятся в архиве комитета) и сообщения Министерства экономического развития и сокращения бедности (быв. Минэкономики) и выяснила, что с 2007 года реальный рост совокупных доходов населения в Узбекистане всегда демонстрировал положительную динамику.

Совокупный доход населения представляет собой общую сумму доходов, получаемых населением как в денежной, так и натуральной формах за работу на предприятиях и организациях, от личных подсобных хозяйств и индивидуальной деятельности, а также денежных выплат и льгот. Совокупный доход является базой для налогообложения. Следующий индикатор — это располагаемый доход, характеризующий реально полученные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей. Население прежде всего интересует реально располагаемые доходы с учетом уровня инфляции (роста потребительских цен). Если условно взять за единицу совокупный доход населения, то располагаемый доход составляет 0,9, а реально располагаемый доход 0,8.





В определенные годы Госкомстат не предоставлял данные по совокупных доходам населения. В этих случаях использовались данные Минэкономразвития и сокращения бедности (быв. Минэкономики). Источник: Госкомстат. Нажмите для увеличения.

Отрицательный рост доходов на душу населения будет зафиксирован в нынешнем году практически во всех странах мира, сообщила в июне главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«По нашим прогнозам, в 2020 году более 95% стран будут иметь отрицательный рост доходов на душу населения. <...> Мы прогнозируем синхронизированный глубокий экономический спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой, так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, численность постоянного населения на 1 октября составляет 34,38 млн человек, что на 657 тысяч больше, чем в сентябре 2019 года.

Темпы роста ВВП за девять месяцев 2020 года составили 0,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года экономика страны выросла на 5,9%.

Темп роста инфляции в сентябре составил 1,4% (1,3% — в сентябре 2019 года).