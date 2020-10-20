Официальный магазин GEOX представляет коллекцию осень-зима 2020/21 с классическими моделями и модными трендами сезона. Итальянский бренд производит женскую, мужскую и детскую обувь, а также верхнюю одежду.


Визитная карточка бренда — это запатентованная технология Respira, обеспечивающая комфорт с использованием встроенной мембраны. Такой эффект достигается благодаря особой конструкции подошвы с функциональными отверстиями.


При изготовлении обуви также используются следующие технологии:

  • Nebula — обеспечивает дышащие свойства, легкость и прекрасную терморегуляцию;
  • Aerantis — специальная система вентиляции, которая активируется во время движения.


В сезоне осень-зима 2020/21 дизайнеры GEOX представляют модели как для базового гардероба, так и в духе последних модных тенденций. Лаконичная обувь популярного итальянского бренда поможет выглядеть отлично в любой ситуации.


Приобретая обувь GEOX, можно быть уверенным в ее долговечности. Высокое качество материалов и постоянное совершенствование технологий делают обувь и верхнюю одежду бренда не только максимально комфортной, но и износостойкой.

Telegram-бот: t.me/geox_etalon_bot
Telegram: t.me/geoxuz
Instagram: @geox.uz
Facebook: fb.com/pg/geoxuzbekistan

На правах рекламы.