Официальный магазин GEOX представляет коллекцию осень-зима 2020/21 с классическими моделями и модными трендами сезона. Итальянский бренд производит женскую, мужскую и детскую обувь, а также верхнюю одежду.
Визитная карточка бренда — это запатентованная технология Respira, обеспечивающая комфорт с использованием встроенной мембраны. Такой эффект достигается благодаря особой конструкции подошвы с функциональными отверстиями.
При изготовлении обуви также используются следующие технологии:
- Nebula — обеспечивает дышащие свойства, легкость и прекрасную терморегуляцию;
- Aerantis — специальная система вентиляции, которая активируется во время движения.
В сезоне осень-зима 2020/21 дизайнеры GEOX представляют модели как для базового гардероба, так и в духе последних модных тенденций. Лаконичная обувь популярного итальянского бренда поможет выглядеть отлично в любой ситуации.
Приобретая обувь GEOX, можно быть уверенным в ее долговечности. Высокое качество материалов и постоянное совершенствование технологий делают обувь и верхнюю одежду бренда не только максимально комфортной, но и износостойкой.
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