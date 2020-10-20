Ряд стран Евросоюза возвращаются к карантинным ограничениям из-за роста заболеваний COVID-19. По последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, две трети ЕС — 19 государств из 28 — оказались в «красной зоне». За последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тысяч человек.

В «красную зону» входят Испания, Португалия, Франция, Ирландия, Великобритания (рассматривается как часть ЕС до конца этого года), Бельгия, Польша, Чехия, Нидерланды и другие. Италия, Швеция, Германия, страны Прибалтики находятся в «оранжевой зоне».

Регистрация новых случаев за 14 дней на 100 тысяч жителей. Нажмите для увеличения.

Власти Наварры, автономной области на севере Испании, с 22 октября полностью закроют въезд и выезд в регион на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса. Ранее в стране закрывались только отдельные города.

Жителям Ирландии с 21 октября запрещено отходить от своих домов дальше, чем на пять километров. Выехать на большее расстояние можно лишь на работу или в больницу. Встречаться с представителями других домохозяйств разрешено только на открытом воздухе.

В крупных городах Франции, включая Париж, из-за ухудшения эпидемической ситуации с 17 октября введен комендантский час, он действует с 21:00 до 6:00, сообщает Euronews. За соблюдением распоряжения властей дополнительно следят 12 тысяч сотрудников полиции.

Бельгия на фоне роста числа случаев коронавируса решила на месяц закрыть бары и рестораны по всей стране и ввести комендантский час, сообщает РБК. Кроме того, работодатели должны перевести большинство сотрудников на удаленный режим.

Правительство Чехии на прошлой неделе распорядилось закрыть кафе, кинотеатры и запретили спортивные мероприятия. Новые правила не понравились спортивным болельщикам, которые вместе с другими жителями вышли на митинг против ограничений в Праге, пишет TJornal. Мирная демонстрация переросла в жесткие столкновения с полицией. Протестующие забрасывали силовиков пиротехникой, бутылками и камнями, а полиция в ответ разгоняла демонстрантов водомётом, перцовым газом и резиновыми дубинками.