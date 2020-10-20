Комитет Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции во вторник обсудили закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Он может быть принят в ходе восьмого пленарного заседания верхней палаты парламента 21 октября.

Документ предусматривает передачу полномочий по применению административного наказания за административные правонарушения, связанных с нарушением правил борьбы с эпидемиями, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и органам внутренних дел.

Кроме того, предлагается передача инспекторам профилактики ОВД и сотрудникам службы безопасности дорожного движения полномочий по наложению административных наказаний за выброс мусора или других предметов из автомобилей

Законом также планируется ввести в кодекс порядок задержания транспортных средств при нарушении обязательных правил борьбы с эпидемиями. О разработке такого законопроекта ранее сообщали депутаты Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев.

По их словам, МВД, разработчик документа, таким образом признает, что помещение автомобилей на штрафстояки во время карантина было незаконным.

«Получается, что согласно требованиям действующего Кодекса об административных ответственности, автомобиль гражданина не может быть принудительно помещен на штрафстоянку за нарушение статьи 54, то есть требования по борьбе с эпидемиями», — отметил Дониёр Ганиев.

Со ссылкой на данные представителя МВД депутат сообщил, за период введения карантинных ограничений в стране было выявлено свыше 26 тысяч таких нарушений и транспортные средства были доставлены в штрафплощадку для временного удержания, что противоречит законодательству. По данным ГУБДД МВД на 15 сентября, на штрафстоянки было отправлено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.