В возрасте 72 лет скончался археолог, заведующий отделом археологии НИИ Истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана Гайратдин Хожаниязов, сообщила пресс-служба АН.

Гайратдин Хожаниязов родился 11 июля 1948 года в Караузякском районе Каракалпакской АССР. После окончания исторического факультета Каракалпакского государственного педагогического института (сейчас Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза) в 1972 году поступил лаборантом в отдел археологии НИИ Истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН Узбекской ССР.

В 1996 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему «История фортификации древнего Хорезма». Гайратдин Хожаниязов участник многих научных археологических экспедиций, автор научно-популярных книг и более 130 научных статей по археологии, средневековой фортификационной истории древнего Хорезма, социальных и религиозных памятниках Узбекистана, следует из сообщения НГПИ.

В 1990—1994 годы Гайратдин Хожаниязов работал исполняющим обязанности председателя Общества охраны памятников истории и культуры Каракалпакстана, в 1994—2000 годы был членом Республиканский комиссии по координации вопросов присвоения топонимическим объектам имён известных людей, в 1995—2000 годы — членом комиссии по присуждению Государственной премии имени Бердаха. В 2015 году был избран сенатором от Каракалпакстана.

Гайратдин Хожаниязов в 2003 году стал кавалером ордена «Мехнат Шухрати», в 2008 году ему было присвоено звание героя Узбекистана.