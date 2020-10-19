19 и 20 октября территория Узбекистана по-прежнему будет находиться под влиянием сухой и теплой воздушной массы. Сохранится малооблачная погода, в дневные часы температура воздуха будет повышаться до +24…+27 градусов, что на 4−5 градусов превысит климатическую норму этих дней, сообщила пресс-служба Узгидромета.

21 октября на северные районы через западный Казахстан начнется вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области увеличится облачность, к вечеру местами возможны небольшие дожди с усилением ветра до 15−20 м/с. В остальных регионах сохранится сухая малооблачная погода.

22−23 октября вторжение распространится по всем областям. Ожидается увеличение облачности, по предгорным и горным районам местами возможен дождь, в высокогорных районах не исключен переход дождя в снег. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

Температура воздуха будет постепенно понижаться и составит ночью +3…+8 градусов, по северу — до −3…−0 градусов, днем — +13…+18 градусов. Это на 3−5 градусов ниже нормальных значений температуры для этих дней, отмечают синоптики.