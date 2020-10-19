15 октября АО КЭИС «Узбекинвест» и государственное экспортно-кредитное агентство Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Credit Insurance (ECI) заключили соглашение о страховании экспортно-импортных операций и инвестиций между предпринимателями обеих стран.

Соглашение подписано во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ в 2019 году. По его итогам страны подписали соглашение о реализации проектов на 10 млрд долларов США.

Соглашение между ECI и «Узбекинвестом» предусматривает:

создание взаимных возможностей для обеспечения страхования, перестрахования и сострахования экспортируемых товаров, работ, услуг

и инвестиций;

и инвестиций; обмен информацией, опытом и деловой практикой в коммерческом андеррайтинге, управлении рисками, претензиях;

организацию и проведение совместных программ по обучению персонала, обмену опытом и другое.

«Разнообразные ресурсы Узбекистана и широкомасштабные рыночные реформы способствовали экономическому процветанию страны. На протяжении многих лет Узбекистан поддерживал крепкие торговые отношения с ОАЭ. Этот альянс является еще одним крупным шагом в союзе двух стран. Эффективный обмен решениями в сотрудничестве с компанией „Узбекинвест“ по экспортным кредитам и финансированию определенно будет способствовать развитию бизнеса и экспортного сообщества ОАЭ и Узбекистана», — заявил при подписании соглашения Массимо Фальчиони, генеральный директор Etihad Credit Insurance.





В рамках торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран начала операционную деятельность совместная узбекско-эмиратская инвестиционная компания с уставным капиталом в 1 млрд долларов.

Также ожидается реализация проектов в топливно-энергетической сфере и инфраструктуре, рассматриваются возможности для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. В частности готовится реализация проектов по строительству ветряной и солнечной электростанции мощностью 500 МВт и 100 МВт в Навоийской области, а также расширению мощностей Талимарджанской ТЭС.

Компания «Узбекинвест» обеспечила комплексное страхование экспортируемой в ОАЭ продукции автомобильной, электротехнической, химической, текстильной и сельскохозяйственной отраслей.

За девять месяцев 2020 года была оказана комплексная страховая поддержка национальных экспортеров товаров, работ и услуг от коммерческих рисков на сумму более 1 млрд долларов в 26 странах с ростом 198% к аналогичному периоду 2019 года.

Весь объем застрахованной экспортируемой продукции является несырьевым экспортом, производимым крупными, совместными и малыми предприятиями частного предпринимательства.

В 2019 и 2020 годах «Узбекинвест» подписал более 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании с экспортно-кредитными агентствами ведущих стран. В их число входят «ЭКСАР» (Россия), NEXI (Япония), SINOSURE (КНР), KSure (Корея), UK Export Finance (Великобритания), COFACE (Франция), SACE (Италия) и другие.

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