Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 октября с участием советника Сумы Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения программы реформ на долгосрочную перспективу, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, как уточняется в сообщении, на встрече были рассмотрены вопросы модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны, углубления реформирования системы государственного управления и кардинального повышения качества управленческих кадров, а также совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в стране.

Советник президента Сума Чакрабарти. Фото: Пресс-служба президента.

Напомним, в сентябре бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти сообщил, что станет советником президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.