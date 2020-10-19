С 19 октября в Ташкенте вступило в силу обязательное требование наличия у пассажиров автобусов, метро и маршрутного такси не только лицевых масок, но и медицинских перчаток. Министерство транспорта Узбекистана уточнило, что водители, кассиры и кондукторы общественного транспорта столицы будут бесплатно выдавать перчатки пассажирам.

Анвар Джураев. Фото: Uzreport TV.

На брифинге в понедельник начальник Управления транспорта Ташкента и руководитель «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев сообщил, что требование о ношении перчаток в общественном транспорте Ташкента внедрено с учетом изучения опыта США и России.

«Основная причина этого требования — каждый наш пассажир проводит в среднем 20−30 минут в транспорте. В это время кондукторы, водители, кассиры и операторы в метро бесплатно раздают одноразовые перчатки. С учетом того, что свыше тысячи пассажиров пользуются держателем в транспорте, правильное использование перчаток поможет снизить риск заражения», — заявил он.

Глава Управления транспорта также назвал стоимость перчаток. «Все это закупается за счет транспортных предприятий, а не пассажиров. Каждая пара перчаток обходится в 56 сумов. Это 4% от стоимости проезда, который составляет 1400 сумов», — сказал глава Управления транспорта.

В первый же день введения требования о ношении перчаток пассажиры начали публиковать фотографии переполненных урн. Анвар Джураев отметил, что для решения этой проблемы на крупных автобусных остановках и у входа и вестибюлях метрополитена установят урны большой вместимости. В «Узбекистон темир йуллари» добавили, что администрация столичного метрополитена пересмотрела график уборки урн.

Глава транспортного управления добавил, что дозаторами для антисептиков в метро пользовались только 5−10% пассажиров, что стало еще одной причиной для принятия решения о выдаче перчаток.

В августе сообщалось, что Ташкентский метрополитен обслуживает 240 тысяч пассажиров в день, кольцевое метро — около 46 тысяч. «Тошшахартрансхизмат» перевозит свыше 600 тысяч человек в день (статистика на начало 2019 года).

У станции метро «Ойбек». Фото: «Газета.uz».

Автобусная остановка рядом с метро «Ойбек». Фото: «Газета.uz».

Урна рядом со станцией метро «Дружба народов». Фото: «Газета.uz».

Скопление использованных перчаток рядом со станцией метро «Буйук ипак йули». Фото: «Газета.uz».

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения еще в июне отмечала, что населению не рекомендуется пользоваться перчатками для профилактики распространения коронавируса. По данным ВОЗ, ношение перчаток может повысить риск инфекции: человек может заразить себя или окружающих, прикоснувшись руками к лицу после прикосновения к зараженной поверхности.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует населению носить перчатки только при уборке или уходе за больным.

В Москве с 16 октября перевозчикам запрещено пускать в общественный транспорт пассажиров без масок и перчаток. При этом ношение масок и перчаток в ОТ в столице России является обязательным с 12 мая.