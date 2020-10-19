UK School of Business — международная бизнес-школа в Ташкенте, которая работает в партнерстве с более чем 80 университетами Великобритании. В преподавательский состав входят только иностранные педагоги со степенями магистров и опытом работы как в вузах Великобритании, США и Европы, так и в бизнесе.
UKSB предлагает абитуриентам международные образовательные программы Foundation по системе «1+3»: один год в Ташкенте и три года в ведущих учебных заведениях Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других стран. Более того, эксперты в области международного образования будут проводить групповые и индивидуальные консультации по выбору университета и направлений. Они также будут оказывать поддержку при поступлении в зарубежные вузы еще в период обучения: подготовка необходимых документов, визовая поддержка и прочее.
Что такое программа Foundation?
В школах Великобритании получение среднего образования занимает 12 лет. Последние два года обучения (11−12 класс) учеников готовят к поступлению в университет. Именно поэтому школьные аттестаты и сертификаты об окончании 11-ступенчатой системы обучения часто не признаются эквивалентными документам о среднем образовании в странах с 12-летней системой обучения. В таком случае подготовительная программа Foundation заменяет 12-й год обучения. Программа не только готовит абитуриентов к поступлению, но также включает в себя серьезную академическую языковую подготовку.
Ученики, успешно окончившие программу Foundation в UKSB наряду с 11-м классом, получают возможность сразу же продолжить обучение по программе бакалавриата в ведущих университетах Великобритании.
Примеры университетов, в которых могут продолжить обучение выпускники программы по направлению Business studies:
Большинство из вышеперечисленных учреждений входят в топ-100 университетов Великобритании.
Необходимые документы и требования к поступлению:
- быть старше 16 лет;
- копия паспорта;
- копия аттестата о законченном девятилетнем образовании;
- справка из школы;
- сертификат IELTS 5,5 или эквивалент. При необходимости можно пройти внутренний экзамен UKSB по английскому языку;
- пройти собеседование с академическим директором программы.
Стоимость программы Foundation in Business Studies составляет 72 млн сумов.
В UK School of Business также есть такие направления, как:
- International Relations — 98 млн сумов;
- Tourism and Hospitality — 72 млн сумов;
- Business and Economics — 98 млн сумов.
Примеры университетов, где выпускники программ по направлениям International Relations и Business and Economics могут продолжить обучение:
Примеры университетов, в которых могут продолжить обучение выпускники программы по направлению Tourism and Hospitality:
Крайний срок подачи документов — 1 ноября. Подать заявку можно по ссылке.
Зарегистрироваться на внутренний экзамен по английскому языку.
Количество мест ограничено.
Подробная информация доступна на сайте uksb.uz и по телефонам: (+998) 78−888−70−80, (+998) 90−027−55−57.
Адрес: Мирабадский р-н, ул. Фидокор, 10Б
Instagram: @uksb.uz
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