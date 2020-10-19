В Ташкенте неопределенность 90-х. 10-летний Дониёр Шамузафаров показывает хорошие результаты в легкой атлетике. Он быстрее всех бегает в классе, выступает на соревнованиях и мечтает стать великим спортсменом, как Усэйн Болт (ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира – ред.). В 1995-1997 годах Дониёр – один из самых молодых участников Международного Олимпийского дня. Ему интересно и волнительно бежать в окружении «каких-то больших дяденек», но он непременно прибегает последним.



Поражения гасят интерес. Но утром Дониёра все равно тянет на легкоатлетический стадион, вечером – на теннисный корт, а днем нужно быть в школе. Только мама говорит: «С ума сойдешь», и он выбирает ракетку.



Как и все мальчишки того времени, Дониёр любит играть в консоль Brick Games, в простонародье – обычный «тетрис», в Денди и Play Station. Иногда он ходит с друзьями в компьютерный клуб и играет в шутер Counter Strike (CS). Тем временем на теннисном корте становится жарко. У Дониёра появляется новая страсть – игра Need For Speed, ведь он с детства обожает машины и скорость.

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Кто-то из друзей обратит внимание на хорошую игру Дониёра и предложит ему записаться на региональный отборочный турнир на чемпионат мира по кибериграм-2004 – первый для нашей страны. В соревнованиях по разным дисциплинам участвуют около 3000 геймеров. Дониёр ведет машину в NFS интуитивно, как «подсказывает желание», но не проходит в республиканский финал.