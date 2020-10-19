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Фото: Александр Сучков
Сын узбекского киберспорта
История первой медали и первого допинг-теста в киберспорте Узбекистана
В 2007 году Дониёр Шамузафаров из Узбекистана взял первую медаль и сдал первый допинг-тест в истории национального киберспорта. Он вошел в топ-8 лучших геймеров планеты в дисциплине Need For Speed, кровью и потом добиваясь своей цели. Сегодня он владеет небольшой пиццерией в Ташкенте, почти не играет в компьютерные игры и вряд ли поддержал бы собственных детей в любви к е-спорту. История Дониёра Шамузафарова – про прелесть беспечной юности и смелость стать взрослым. Чему учит киберспорт, чего стоит поддержка близких и родных и каков вкус победы – в репортаже Сабины Бакаевой.
В материале используются фотографии сайта infocom.uz 2005-2009 годов.
6 октября 2007 года, Сиэтл, США. 22-летний Дониёр Шамузафаров из Узбекистана крепко держится за руль в выставочном центре стадиона Qwest Field на 67 тысяч зрителей. Сегодня проходит ⅛ финала чемпионата мира по компьютерным играм Grand Final World Cyber Games 2007.

Дониёр Шамузафаров играет в Need For Speed (NFS) под ником Predator (хищник – ред.). В помещении гробовая тишина. От волнения его лоб покрылся испариной, пульс усилился настолько, что он не слышит даже звука игры в наушниках. Как же хочется пробиться в четвертьфинал!
Часть первая. Рассвет
Глава I
Начало
В Ташкенте неопределенность 90-х. 10-летний Дониёр Шамузафаров показывает хорошие результаты в легкой атлетике. Он быстрее всех бегает в классе, выступает на соревнованиях и мечтает стать великим спортсменом, как Усэйн Болт (ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира – ред.). В 1995-1997 годах Дониёр – один из самых молодых участников Международного Олимпийского дня. Ему интересно и волнительно бежать в окружении «каких-то больших дяденек», но он непременно прибегает последним.

Поражения гасят интерес. Но утром Дониёра все равно тянет на легкоатлетический стадион, вечером – на теннисный корт, а днем нужно быть в школе. Только мама говорит: «С ума сойдешь», и он выбирает ракетку.

Как и все мальчишки того времени, Дониёр любит играть в консоль Brick Games, в простонародье – обычный «тетрис», в Денди и Play Station. Иногда он ходит с друзьями в компьютерный клуб и играет в шутер Counter Strike (CS). Тем временем на теннисном корте становится жарко. У Дониёра появляется новая страсть – игра Need For Speed, ведь он с детства обожает машины и скорость.
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Кто-то из друзей обратит внимание на хорошую игру Дониёра и предложит ему записаться на региональный отборочный турнир на чемпионат мира по кибериграм-2004 – первый для нашей страны. В соревнованиях по разным дисциплинам участвуют около 3000 геймеров. Дониёр ведет машину в NFS интуитивно, как «подсказывает желание», но не проходит в республиканский финал.
Глава II
Озарение
Участие в региональном чемпионате дает Шамузафарову представление о том, как готовятся кибератлеты, с каким настроением они приходят, и он начинает тренироваться усиленнее.

В доме Шамузафаровых еще нет компьютера для гонок, поэтому Дониёр ночами тренируется в компьютерных клубах на собственные деньги. В то время интернет-кафе делали скидки ночным посетителям. Он играл в клубе у станции метро «Хамза». Увидев его серьезный настрой, администратор Виталий велел ему играть бесплатно.

«Мне это было приятно. Виталий очень помог», – вспоминает Дониёр Шамузафаров.

Он уже учился на первом курсе Ташкентского государственного экономического университета. Родные скептически относятся к его увлечению, но позволяют самому распоряжаться своим временем.
Фото: infocom.uz
1 июля 2005 года в международном бизнес-центре в Ташкенте проходит финал третьего чемпионата Узбекистана по компьютерным играм – национального отборочного турнира World Cyber Games (WCG) 2005 Uzbekistan Preliminary. Мероприятие открывает тогда еще вице-премьер и директор Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ) Абдулла Арипов.

«Я сыграл отборочный тур очень хорошо. Никто даже не верил, что так можно ездить. Я сам себе удивился», – рассказывает Дониёр Шамузафаров.

По его словам, титул чемпиона страны в дисциплине NFS дался ему достаточно легко. Только один геймер составил ему настоящую конкуренцию – Артур Арзанов .
«Но звезды так сошлись, что мне повезло. Я позвонил домой и сказал маме: “Мама, я выиграл. Я еду в Сингапур».
Глава III
Сингапур
Семья Дониёра, конечно, была в шоке. После этой победы брат купил ему компьютер для усиленных тренировок. Теперь они перешли на другой уровень, качественно поменялись. Чемпион страны уже не играл ночью.

В ноябре 2005 Дониёр Шамузафаров вместе с киберспортсменами Узбекистана по CS, Starcraft и WarCraft летит в Сингапур. Это его первая зарубежная поездка. Страстный любитель скорости, впервые сидя в салоне самолета, он восторженно думает: «Вау, езжай быстрее! Взлетай! Лети!»

Он рассказывает, что у игроков почти не было времени на тренировку. Сборная Узбекистана прилетела на чемпионат «под занавес», тогда как у многих кибератлетов было время акклиматизироваться и привыкнуть к новым условиям.

Дониёр Шамузафаров на национальном чемпионате по компьютерным играм 2005 года
Фото: infocom.uz
«Буквально пару часов в день выделяли на игру, – сожалеет Шамузафаров. – С 9 утра до 6 вечера мы проводили в игровой зоне, но там нельзя было тренироваться. Мы просто ходили и общались, а вечером искали интернет-кафе».

Ребята садились в метро, где почти не было навигации на английском языке. Они на слух определяли название станций.

«Мы приводили себя в форму, потому что несколько дней без игры и впечатления о международной поездке сказываются, забываются навыки».

В тот год призовой фонд чемпионата мира по всем восьми дисциплинам составлял 435 тысяч долларов. Самым младшим участником был трехлетний игрок FIFA из Ирана Амин Голман. Дониёру выпала честь нести флаг Узбекистана на церемонии открытия игр. По аналогии с Олимпийскими играми два геймера от имени всех кибератлетов прочитали Олимпийскую клятву с киберспортивным дополнением.
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд, не используя запрещенные коды и “читерские” программы».
Дониёр Шамузафаров вносит флаг Узбекистана на открытии Grand Final WCG 2005
Фото: infocom.uz
Геймеры произносят клятву от имени всех киберспортсменов
Фото: infocom.uz
Игрок FIFA Амин Голнам из команды Ирана. Ему 3 года
Фото: infocom.uz
Дониёр Шамузафаров вспоминает, что игрокам Узбекистана не удалось пройти групповые отборы и попасть в ⅛ финала. Им достались нелегкие группы, у Дониёра же было мало сильных соперников.

Он боролся с геймерами из США, Бангладеш, Аргентины и Малайзии, Тайваня и Германии. По его словам, противник из Америки не всегда играл честно. Тот столкнул Дониёра с трассы, но потом «карма наказала его за это» и он разбился перед самым финишем, отдав победу Шамузафарову.
Фото: Александр Сучков
«Мне стало ясно, что нужно не пытаться кого-то затопить, а наоборот, самому показать максимально хороший результат, иначе наказание все равно придет», – отмечает он.
В азиатских странах любят «делать холодильник» в помещениях, рассказывает Дониёр Шамузафаров. У него замерзали руки, холодные пальцы с задержкой управляли машиной. Но выйти из группы ему все-таки удалось.

«Все, я вышел, дальше прошел», – сказал тогда Шамузафаров координатору узбекской сборной Александру Сучкову.

﻿«Он радовался, кричал, смеялся. Сразу начал писать статью, фотографировать, – рассказывает Дониёр. – Я тогда подумал: “А что, не надо было выходить? А может быть по-другому?”», – настолько естественным и нормальным было побеждать.
В ⅛ финала Шамузафаров вышел на украинского кибератлета Владимира Колева из российской команды USSR. Он был очень силен и взял две гонки подряд. Узбекистан выбыл из дальнейшей борьбы, взяв 29-е место в общекомандном зачете из 67.

«Большой минус – я не играл онлайн. Только перед самым чемпионатом я зашел в онлайн и узнал какие-то его преимущества по настройкам автомобиля. Мы никогда не играли онлайн дома, потому что у нас в стране был слабый интернет, высокий пинг, а на чемпионате все игры проводилась онлайн», – говорит Дониёр Шамузафаров.

Он поясняет, что в онлайне физика автомобиля менялась. Машина ехала и приземлялась иначе. Это вносило свой стресс, игрок показывал результат хуже, чем в тепличных домашних условиях, где нет никаких задержек.

В свой первый чемпионат Дониёр вошел в топ-16 сильнейших игроков мира. По его словам, этот результат окрылил команду, показал, что можно проходить отборочный, можно побеждать.
На прошлом Grand Final WCG 2004 в Сан Франциско наша команда была представлена только по одной игре из-за визовых проблем. В прошлом году мы были новичками и не смогли выиграть даже одной партии, не говоря уже об игре. В этом году уже есть победы (только у Дониера их пять!) над зарубежными геймерами, и это значит, что мы можем играть на международном уровне не хуже других.
Из репортажа Александра Сучкова, infocom.uz
Глава IV
Привилегии
В 2005 году выходит новая версия игры NFS: Most Wanted, которая будет участвовать в следующем чемпионате мира. Теперь Дониёр готовится намного серьезнее. В Сингапуре он понял, как много времени нужно уделять игре, чтобы выйти на результат. Он узнал весь процесс проведения игр, получил опыт по подготовке. Сборная «всеми лыжами настроилась на участие в WCG 2006».
Дониёр – перспективный игрок, который показал первый результат в истории национального е-спорта. Компания Sarkor Telecom предоставляет ему высокоскоростной доступ в интернет. В апреле он даже сделает заявление о поиске спонсора для покупки нового компьютера.

Но в региональном и республиканском отборочных турах Шамузафаров занимает второе место и получает любительский руль для вождения машины в игре. Путевка на WCG 2006 в итальянский Монца достается Артуру Арзанову.
Расстроенный Дониёр Шамузафаров на региональном чемпионате в Ташкенте, где он занял 2 место
Фото: infocom.uz
Довольный Артур Арзанов на региональном чемпионате в Ташкенте, где он занял первое место
Фото: infocom.uz
Церемония награждения победителей национального отборочного чемпионата в 2006 году
Фото: infocom.uz
«Александр Анатольевич Сучков принял беспрецедентные меры. Он уговорил спонсора – УзАСИ, чтобы они отправили не только чемпионов, но и меня. Этот же спонсор предоставил мне улучшенный компьютер, где было меньше лагов, меньше задержек», – рассказывает Дониёр Шамузафаров.
﻿В практике многих стран билет на чемпионат мира получали сразу все игроки, занявшие призовые места. Шансов пробиться в следующий тур и подняться в общекомандном зачете у сборных было больше. Связано это было с тем, что в каждой стране у главного спонсора чемпионата мира – компании Samsung – были разные бюджеты на отправку игроков.
Глава V
Монца
Чемпионат мира 2006 года Дониёр Шамузафаров помнит не очень хорошо. Тот год выдался непобедным. Это был пригород итальянского Милана, город Монца. Каждое утро автобус забирал сборную из миланского отеля и отвозил на автодром «Формулы-1».

Узбекистан вновь прибыл на чемпионат за день до его начала. По словам Дониёра Шамузафарова, европейцы заранее приезжали на своих машинах, готовились в игровом зале и чувствовали себя увереннее на самих турнирах.

«На чемпионатах всегда был мандраж. У тебя страх, потому что тебе нужно победить, не ошибиться. Волнение, потому что ты попадаешь в обстановку, где собираются все сливки игрового мира, сильные, подготовленные. Ты начинаешь сомневаться в своих силах. Весь день проводишь на страшном адреналине. Но в этом, конечно, был большой кайф, потому что время такое: ты нигде не работаешь, семья тебя поддерживает и ты можешь максимум времени уделять своему увлечению», – продолжает Шамузафаров.
В Монца Дониёр даже не прошел групповой турнир. А 15-летний Артур Арзанов, взявший первенство в республиканском чемпионате, побил прошлогодние достижения Шамузафарова, пройдя в четвертьфинал и взяв 5-е место на WCG 2006.

«В подготовке к чемпионатам всегда важно тренироваться с людьми, которые сильнее тебя, у которых можно чему-то научиться. Когда ты играешь с равными или теми, кто слабее тебя, ты, можно сказать, теряешь время», – считает Дониёр Шамузафаров.
Он полагает, что после национального чемпионата в Ташкенте ему нужно было играть с Артуром, чтобы натаскивать друг друга. Но до этого додумываешься сейчас, оставив киберспорт в далеких нулевых. Тогда же не было тренеров. Только Александр Сучков – «отец узбекского киберспорта» – поддерживал игроков всеми силами, вниманием и советами, «отдавался игрокам на все сто».
Часть вторая. Зенит
Глава I
Отец узбекского киберспорта
Дониёр Шамузафаров считает Александра Сучкова своим большим другом и учителем. Он вспоминает Сучкова как единственного человека, переживавшего за судьбу узбекского киберспорта. Он организовывал небольшие сезонные чемпионаты внутри страны, искал спонсоров, рекомендовал наиболее полезные для игроков призы, продвигал киберспорт «в административный слой» Узбекистана.

﻿Постоянные соревнования положительно сказывались на способностях чемпионов. Они учились бороться со стрессом. На игры приходили посмотреть студенты, в киберспорт стали потихоньку втягиваться девушки.
По словам Дониёра Шамузафарова, 2007 год стал самым прорывным для узбекского е-спорта на его памяти. На предыдущих чемпионатах сборная узнала, с какими девайсами приезжают игроки из других стран. В Италии Дониёр обратил внимание, что некоторые кибератлеты приезжают со своими рулями и педалями, тогда как наши играли на геймпадах. Это был «гарантированный непроход дальше», говорит Шамузафаров. Хотя в четвертьфинала WCG 2006 Артур Арзанов пробился без руля. Несмотря на то, что он выиграл руль на республиканском чемпионате, Артур играл на джойстике.
Еще с 2006 Дониёр и Артур играли на геймпадах. По словам Шамузафарова, Александр Сучков тогда подсуетился. Как и в предыдущем году, финалистов по Need For Speed национального чемпионата ждали рули. Дониёру нужно было восстановить свое имя после череды поражений 2006 года, нужно было получить лучший руль – за первое место и главное, нужно было попасть на WCG 2007 в США, ведь «каждый у нас хочет получить американскую визу». Кроме того, победа на национальном чемпионате давала путевку на II Азиатские игры в закрытых помещениях в китайском Макао, куда впервые включили и киберспорт.
Теперь Дониёр по большей части тренируется онлайн. Он много общается с киберспортсменами из других стран, советуется с ними, но не состоит ни в одной команде. По его словам, у команд всегда было преимущество: игроки подсказывали друг другу, как лучше настроить автомобиль, могли разбить между собой разные настройки – и так в разных дисциплинах.
Возможно, он мог бы вступить в российскую команду USSR, оставаясь при этом под узбекским флагом, но ему было слаще выигрывать, будучи слабее командных игроков. Поэтому он тренировался по 16 часов в день.
26 июня в региональном отборочном туре на национальный чемпионат 2007 года Дониёр Шамузафаров вновь занял второе место, уступив Артуру Арзанову. Третье место тогда взял 10-летний Александр Павлов. Дониёру показалось, что он снова может «пролететь как фанера» на республиканском чемпионате, и уже глядя на его результаты в Италии, вряд ли кто-то поможет ему поехать в Штаты со второго места.
«Это был самый ударный период, – вспоминает Шамузафаров. – Я спал по 5-6 часов, но не уставал. Я не мог спать. В моей комнате был компьютер и кровать. Я просыпался с той мыслью, что должен победить. Первая мысль, когда открывал глаза: “Если ты сейчас же не сядешь тренироваться, ты проиграешь, ты проиграешь, ты проиграешь. У тебя не будет ни чемпионата мира, ни Азиатских игр, ни руля”».
По словам Дониёра Шамузафарова, практически все время игр было потрачено на переборку настроек. Будь у него тренер или будь он в команде, на это было бы потрачено меньше времени.

«Это как в “Формуле-1”. Ты можешь ковыряться в машине один или у тебя есть целая команда инженеров», – сравнивает он. Шамузафаров продолжает, что в игре были сотни комбинаций настроек. Он просто знал, что большая часть – ерунда и, отсеивая ее, двигался в правильном направлении.

«Мама за уши вытаскивала меня завтракать, обедать и ужинать. Брат ругался, чтобы я ложился спать», – рассказывает он.
И вот наступает 5 июля, день национального чемпионата. Даже Артур удивился тому, как сильно продвинулся Дониёр. По его словам, все эти годы Артур называл его мошенником, говорил, что так невозможно играть, так невозможно ездить.

Шамузафарову удалось взять звание чемпиона Узбекистана, опередив Арзанова на 2,14 секунды. Он получил тот самый руль. Теперь предстояло научиться на нем играть.

«Тренироваться на нем было жутко сложно. Целый месяц я только восстанавливал тот результат, который показал в финале. Я ездил как начинающий – от стены к стене, читал что-то в интернете, смотрел ролики, ведь тренера у меня не было», – рассказывает Дониёр Шамузафаров.
По его словам, все игроки сборной были предоставлены сами себе. «Насколько ты хитрый и сообразительный, настолько ты успешный в игре». Отработанные схемы не работали – всегда находился кто-то, кто придумывал лучше.

﻿Шамузафаров сравнивал свои результаты с показателями топовых игроков планеты. Своим единственным способом продвижения он считает бесперебойную игру. Вот он садится играть и первые четыре часа только разминается. Следующие четыре часа он начинает замечать какой-то результат. И, наконец, он видит продвижение, начинает находить нужные настройки. Он уже настолько в игре, что замечает мельчайшие детали, которые незаметны другим.
«Руль – это большая заслуга Александра Анатольевича. Он уговорил спонсоров предоставить призы, которые давали большое преимущество на чемпионате мира. Руль придал мастерства. С джойстиком и клавиатурой невозможно так плавно чувствовать машину, так плавно поворачивать, как с рулем».
Все свои возможности выехать за границу Дониёр Шамузафаров считает заслугами Александра Сучкова. На отборочном 2007 года он искупил свои прошлогодние поражения.
Глава II
Сиэтл
2 октября 2007 года сборная Узбекистана вылетает в Сиэтл. Руль Шамузафарова весит 10 кг: его нельзя сдавать в багаж, его нельзя брать в ручную кладь. Борьба начинается с самого аэропорта. Впереди 36 часов пути, одна пересадка в Москве, вторая – в Атланте, штат Джорджия.

Сборная снова прилетает к самому открытию. Разница во времени 12 часов, но сейчас не время думать про отдых и сон. Дониёр Шамузафаров обнаруживает, что столы в игровом зале толще максимальной ширины раскрытия креплений руля. Рули у большинства игроков, система у всех одинаковая.

Сборная Узбекистана перед отправкой в США
Фото: infocom.uz
«Все были в шоке. Твой руль не будет держаться, его не на что закрепить. Других столов просто нет. Организаторы пожимают плечами, им главное – реклама и билеты на чемпионат», – рассказывает Дониёр Шамузафаров.

﻿Все игроки побежали искать канцелярский магазин. Кто-то крепил руль, обматывая скотчем всю ширину стола. Отец голландского соперника Шамузафарова едет на машине в строительный магазин, покупает огромный лист фанеры и крепления. «Он присобачил к столу фанеру, к фанере – руль». Доходило до хлипкой веревки, только бы успеть к началу игр.
«И это после дома, где у тебя все жестко и аккуратно. Ты сидишь в кресле, кондиционер потихонечку дует, тебе приносят лимонадик. А тут чемпионат, и ты даже руль свой прицепить не можешь. Это было вообще! – Шамузафаров качает головой. – Если ты не успеешь, тебя дисквалифицируют. Ты готовился целый год, играл по 18 часов в день, а тебя сейчас просто могут выкинуть, потому что столешница толстая».
Дониёр находит строительный магазин и скупает в нем весь двусторонний скотч, ведь ему играть завтра, послезавтра. Он не намерен сдаваться. В игровом зале он сдирает прибитую к столу скатерть, клеит скотч и намертво закрепляет руль. До начала чемпионата остается час.
Фото: Александр Сучков
Из-за проблем с получением визы в подгруппе Дониёра присутствовал только еще один игрок, тот самый голландец. Шамузафаров проигрывает ему две гонки, но проходит в 1/16 финала.
В тот год система выбора трасс поменялась прямо на чемпионате, вспоминает Дониёр Шамузафаров. Соперники выбирали по одной трассе, третью трассу указывал судья. Раньше каждый игрок вычеркивал по одной трассе, на которой хуже всего играл. Дониёр вообще всегда ездил по четырем трассам, зная, что одну все равно вычеркнет. Но в последнюю неделю перед чемпионатом он все-таки решает поездить на «выброшенной» трассе. Именно ее выберет судья.
Шамузафаров подумал, что все пропало. В помещении гробовая тишина. От волнения его лоб покрылся испариной, пульс усилился настолько, что он не слышит даже звука игры в наушниках. Адреналин выбрасывается в таком количестве, что усиливается реакция. Он поворачивал машину раньше, чем было нужно. Он допускал ошибки, нелепые ошибки и не понимал, в чем дело.
«Я проехал эту трассу так, что все удивились очень сильно, – его голос вздрагивает. – Я победил, я попал в высший топ, в топ-8 игроков мира. Александр Сучков был, наверное, на 10-м небе».
Шамузафаров занял 5-8-е место на WCG 2007 и получил CD-ROM, наушники, мышку, коврик и клавиатуру примерно на 750 долларов. Последняя работает до сих пор.

«5-8-е место означает, что еще три игрока считают, что они на 5-м месте. Я, конечно, предпочитаю рассказывать всем, что у меня 5-е место, потому что тот, кто выиграл меня, занял 4-е», – хвастается он.

Дониёр Шамузафаров звонит маме в Узбекистан после своей победы
Фото: infocom.uz
Глава III
Макао
Сборная Узбекистана вернулась в Ташкент. Меньше чем через месяц Дониёр Шамузафаров должен поехать на II Азиатские игры в закрытых помещениях в Китай, где помимо традиционных игр были представлены киберспорт, спортивные танцы, скейтбординг и другие экспериментальные дисциплины, которые однажды могут включить в олимпийскую программу.
Шамузафаров вспоминает, что сборная летела с пересадкой в Пекине. В городе был туман, самолет кружил над столицей КНР 4 часа, затем 2 часа летел в Сеул. Там сборная находилась 8 часов, после вернулась в Пекин и опоздала на самолет в Макао всего на 30 минут. Следующий рейс был лишь через сутки. Сборная пропускает первый день соревнований и получает 0 за неявку, тогда как явившиеся игроки получают 1 очко даже за поражение.

«Мы были очень расстроены, мы думали, что уже не будем участвовать», – вспоминает Дониёр Шамузафаров.
Я в первый раз видел такого сильного игрока
Он пропустил две встречи и, несмотря на большое количество побед, находился аж на 5-м месте. Азиатские игроки, в отличие от европейцев, оказались слабыми соперниками для Дониёра. Он проходит в финал, где встречается с игроком из Китая.

«Это был такой сильный игрок, – почти шепотом произносит Шамузафаров. – Я в первый раз видел такого сильного игрока. Ему все проиграли под ноль. Мы снова вычеркивали трассы. Одну выиграл он, вторую я».

В первом круге Шамузафаров переворачивается и отстает на 10 секунд. По его словам, остальные четыре круга он практически бьет рекорды мира.

«Это момент, когда ты думаешь: “Э, плевать”, – он взмахивает рукой. – Ты настолько расслабляешься, что погружаешься в атмосферу дома, где у тебя идеальный результат».
Фото: Александр Сучков
Фото: Александр Сучков
Фото: infocom.uz
Дониёр Шамузафаров рассказывает, что игроки, часто выступающие на соревнованиях, умеют совладать со своим стрессом. Им просто надоедает волноваться и, плюнув на все, они добиваются лучших результатов.

«Они думают: “Пусть я проиграю” и не беспокоятся, – продолжает он. – Они побеждают тех, кто думает: “Мне надо выиграть, либо я себя застрелю”. Поэтому в любом спорте важно выступать часто, а не готовиться весь год к одному соревнованию, где тебя хватит сердечный приступ».

Финал проходил на сцене. Игроки смотрели в зал, а сидевшие как мыши зрители – на трансляцию игры за спинами финалистов. Порой они вздыхали, ахали, и Дониёр думал: «Блин, не реагируйте».

Шамузафаров приехал «один в один» со своим соперником, но та ошибка в самом начале все равно стоила ему доли секунды и золотой медали. Тем не менее, это была первая медаль в истории киберспорта Узбекистана. Дониёр получил ее из рук президента Олимпийского совета Азии шейха Ахмад аль Сабаха, который, по словам призера, лично награждал только легкоатлетов и киберспортсменов.
За свое второе место Дониёр получил только медаль, диплом и мягкую игрушку. Он надеялся, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана вознаградит его за титул, ведь он помог сборной подняться в общекомандном зачете. Но киберспорт не относился к НОК тогда, не относится и сейчас.
«Так мне хотелось выиграть! – с великим сожалением произносит Дониёр Шамузафаров. – До этого злосчастного поворота я выигрывал. Этот китаец думал, что все игроки слабые. Он подошел ко мне потом и сказал: “Вы единственный, кому я проиграл одну трассу”. Он бы и так мне проиграл», – Шамузафаров говорит это с невозможно милой и искренней иронией, и не поверить ему просто нельзя.
В тот же день Дониёр сдал первый в истории национального е-спорта допинг-тест. Он, разумеется, оказался отрицательным. Шамузафров считает, что допинг в киберспорте вовсе не нужен. Перед игрой ничего нельзя менять.

«Иногда я видел, как играют другие геймеры и думал: “О боже, это же гениально”, и менял настройки у себя. А потом заваливал гонку, потому что не отработал эту схему. Лучше играть, как ты готовился. Лучший результат иначе не покажешь. Допинг же введет игрока в другое состояние, к которому он не привык. И никто не знает, что ты вытворишь в этом состоянии».

Дониёр Шамузафаров с сертификатом о прохождении отрицательного допинг-контроля
Фото: infocom.uz
Он полагает, что киберспортсмены используют энергетики. Но усилители внимания или успокоительные, по его мнению, не нужны. Человек должен научиться справляться со стрессом. Ведь в конце концов, «никто тебя не расстреляет после этой игры».

﻿В эти моменты лучше всего помогает семья, тренер, если он есть. Наконец, Александр Сучков подойдет и скажет: «Ерунда, нормально все. Что ты паришься?»

Поэтому так важны поддержка, вера и любовь близких, считает Дониёр Шамузафаров. Это придает достаточно уверенности. В него верили, и это помогало ему показывать результаты.

В глубине души Дониёр Шамузафаров все равно считает себя чемпионом Азии. Его семья в этом тоже уверена.
«Они очень радовались, – с теплом вспоминает он. – Они ругали тех, кто меня выиграл: “Да они недостойны, ты лучше всех!” Они были счастливы даже больше, чем я, потому что я всегда был для них маленьким мальчиком».
Часть третья. Закат
Глава I
Ханой
2008 год Дониёр Шамузафаров пропустил. Нужно было работать. В конце октября 2009 года во Вьетнаме проходили III Азиатские игры в закрытых помещениях. Несмотря на длительный перерыв, 24-летний Шамузафаров вновь берет первенство в осеннем чемпионате Узбекистана по е-спорту Uzbekistan Cyber Games 2009 Autumn, главная цель которого – сформировать состав сборной страны для поездки в Ханой.

«Но это был закат», – в его голосе звучит облегчение и сожаление.

Он уже работал барменом с красным дипломом экономиста и поступил в магистратуру на факультет финансов в филиал Российского экономического университета Плеханова, который тоже закончит с красным дипломом. Уделять необходимое для чемпиона время на тренировки у него не получалось. Хороший результат показывали те, кто год за годом уступал ему. «Они ездили практически с закрытыми глазами».

Фото: Александр Сучков
Это последнее выступление Дониёра Шамузафарова. Он даже не вышел из группы. Получи он два года назад золотую медаль в Макао, он, быть может, с головой ушел бы в киберспорт, но «звезды сложились иначе».
Во Вьетнаме он поддерживает молодых киберспортсменов Узбекистана, а после возвращается домой. Но уже в другую жизнь, в которой он также встретит поддержку близких.
Фото: infocom.uz
Глава II
Зрелость
Сегодня Дониёру Шамузафарову 35 лет. У него небольшая пиццерия Bravo Pizza, которая работает только на вынос и доставку. «Теперь у меня самые быстрые доставщики», – шутит он.

По его словам, сейчас он почти не играет в компьютерные игры. Его любовь к виртуальным машинам переросла в любовь к настоящим. Он по прежнему любит скорость, мечтает стать чемпионом «Формулы-1» в Монца и, может быть, научить всех отечественных водителей ездить.

Дониёр Шамузафаров знает, что сегодня киберспортсмены зарабатывают миллионы долларов на столь любимом занятии. Так какого черта он все закончил? Он определенно перегорел. Его удивляют взрослые люди, уделяющие играм несколько часов в день. «Зачем, ребята? Вы же не поедете на чемпионат мира», – говорит он.

Дониёр Шамузафаров вспоминает, что в киберспортивную бытность никто из его киберокружения не относился к играм как к работе. Они даже удивлялись, что в Европе игрокам платят, предоставляют им технику, покрывают все расходы на соревнованиях. Сам же Дониёр не давал степени своей увлеченности какое-то определение.

Фото: Дониёр Шамузафаров
Дониёру Шамузафарову всегда нужна была победа.
Узбекские кибератлеты нулевых относились к своему хобби очень серьезно, отдавали ему всю душу. Но родители объясняли, что это не то занятие, на котором можно построить настоящую карьеру.

Сам он вряд ли поддержал бы собственных детей в их любви к киберспорту, хотя детей у него пока нет. Шамузафарову кажется, что долгие часы за игрой плохо сказываются на здоровье, «сушат» организм. Ему не хочется, чтобы дети испытывали тот стресс, через который пришлось пройти ему, но очень хочется, чтобы они занимались любимым делом. На его собственном здоровье киберспорт, конечно, никак не отразился. Может быть, благодаря большому теннису, к которому он до сих пор мечтает вернуться.

15 лет назад Дониёр Шамузафаров даже не мечтал заработать на киберспорте деньги. Он прекрасно осознавал, что любой спорт – это тяжелая работа, тренировки с утра и до вечера. Ему была нужна не карьера. Он просто хотел победы.
Если бы сегодня кто-то предложил Шамузафарову вернуться в киберспорт, он бы отказался. Чемпионат, на который он все равно не попадет, не стоит бизнеса и семьи. Никакие отношения не выдержат такого маленького объема внимания, которое способен уделить киберспортсмен.
Поэтому начинающим игрокам нужно объяснять, сколько сил нужно вкладывать в победу, и спрашивать их, готовы ли они положить на это несколько лет жизни, если со временем удовольствие от игры будет гаснуть. Ведь для победы геймер «должен поставить на кон все».
Глава III
Уроки киберспорта
Киберспортивное прошлое Дониёра Шамузафарова так и осталось детским увлечением, несмотря на все заслуги. Но на его дальнейшую жизнь очень повлияли эти короткие путешествия в Сингапур, Италию, США, Китай и Вьетнам. Каждая поездка за рубеж заставляла его пополнять запас английских слов, сами компьютерные игры помогли в изучении языка.
Медаль за 1-е место на национальном чемпионате 2007 года
Фото: Дониёр Шамузафаров
Но самый большой урок, который Шамузафаров извлек из киберспорта, – несомненно усердие. Пусть компьютерные игры отложили время его самостоятельной жизни. Без них он мог бы начать зарабатывать раньше, работать в какой-то фирме, банке или хокимияте. Но был бы он таким целеустремленным? Жаждал бы честной победы так сильно?

Киберспорт научил его идти к цели, несмотря ни на какие трудности. Проводить по 16 часов за изучением вопроса.
«Даже когда ты думаешь, что уперся в стену, продолжай двигаться. После 10 часов работы находит озарение. Это то, до чего не доходят другие люди, не выдерживают. Сам настрой был на победу. Это главный вывод. Не нужно ждать чуда – что кто-то проиграет. Нужно стремиться побеждать», – продолжает Шамузафаров.
По его словам, всем наверняка кажется, что упорство и усердие – простые истины. Но когда результат становится осязаемым, то этими простыми истинами не брезгуешь и в дальнейшей жизни.

«Чем сложнее путь, тем ближе победа. Когда что-то давалось мне легко, я в итоге часто проигрывал. Я перебирал все настройки и думал: “Господи, у меня же месяцы уйдут на это”. Но выбрав сложный путь, я непременно находил это “зерно”. Пока все стояли на месте, я продвигался. Потому что на сложном пути не встретить соперников».
Дониёр Шамузафаров рассказывает, что киберспорт никогда не затягивал его в нереальную жизнь, потому что он не играл бесцельно. Напротив, если человек в целом не склонен к зависимостям, компьютерные игры только заостряют грань между жизнью настоящей и виртуальной.
Он всегда был человеком общительным, а в киберспорте познакомился с людьми с необычным складом ума и характера. Они отличались от других людей, но как именно, Дониёр Шамузафаров объяснить не может.
«Все игроки, с которыми мы раньше играли, мы всегда поддержим друг-друга. Кто-то из геймеров моего времени даже предлагал мне открыть пиццерию в России, ведь мы давно знаем друг друга, мы – роднейшие люди».
У всего есть свой рассвет, зенит и закат.
Есть ли у киберспорта великое будущее, Дониёр Шамузафаров не знает. Но какое-то будущее определенно есть. Просто мы не можем его представить, и в этом есть какой-то азарт.

Некогда он даже раздумывал стать тренером, потому что в Узбекистане очень много перспективной молодежи, которая может добиться успеха, если ее направить. Киберспортсмены – умные люди. Как и все остальные, они создают себе подушку безопасности, вкладывая заработанные на играх деньги в менее зыбкое занятие. Они понимают, что у всего есть свой рассвет, зенит и закат.

«Но разве у нас кто-нибудь подумает делать стрим, – спрашивает Дониёр Шамузафаров. – У нас такой интернет, что никто не будет подписываться на игроков, никто не будет смотреть».
Серебрянная медаль за второе место на II Азиатских играх в закрытых помещениях.
Фото: Дониёр Шамузафаров
Он считает, что узбекский киберспорт будет развиваться тогда, когда люди станут меньше думать о заработке. С нашим интернетом компьютерные игры даже не могут восприниматься игроками как альтернативный источник дохода, уверен Дониёр Шамузафаров.

По его мнению, развитие телекоммуникационных технологий могло бы привлечь в страну IT-компании, разработчиков игр, художников и маркетологов. В итоге могла бы выиграть страна и казна. Но пока мы сами себя тормозим.
«Может быть, выступление наших игроков под чужими флагами покажет, что наши геймеры могли бы прославлять нашу страну, если бы не плохой интернет, – предполагает Шамузафаров. – Может, тогда они скажут: “Блин, ребят, давайте рубильник вжих”».
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Автор текста: Сабина Бакаева
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