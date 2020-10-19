Дониёр Шамузафаров рассказывает, что игроки, часто выступающие на соревнованиях, умеют совладать со своим стрессом. Им просто надоедает волноваться и, плюнув на все, они добиваются лучших результатов.
«Они думают: “Пусть я проиграю” и не беспокоятся, – продолжает он. – Они побеждают тех, кто думает: “Мне надо выиграть, либо я себя застрелю”. Поэтому в любом спорте важно выступать часто, а не готовиться весь год к одному соревнованию, где тебя хватит сердечный приступ».
Финал проходил на сцене. Игроки смотрели в зал, а сидевшие как мыши зрители – на трансляцию игры за спинами финалистов. Порой они вздыхали, ахали, и Дониёр думал: «Блин, не реагируйте».
Шамузафаров приехал «один в один» со своим соперником, но та ошибка в самом начале все равно стоила ему доли секунды и золотой медали. Тем не менее, это была первая медаль в истории киберспорта Узбекистана. Дониёр получил
ее из рук президента Олимпийского совета Азии шейха Ахмад аль Сабаха, который, по словам призера, лично награждал только легкоатлетов и киберспортсменов.
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