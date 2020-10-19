Директор Республиканского патологоанатомического центра, главный патологоанатом Министерства здравоохранения, профессор Ражаббой Исраилов прокомментировал видеоролик в социальных сетях, на котором показано, как родственники умерших пациентов ожидают выдачи тел у дверей специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

«С 1 августа в инфекционной больнице Зангиатинского района организовано патологоанатомическое отделение. Для удобства граждан и во избежание лишней волокиты теперь родственники могут забрать тела умерших в больнице из этого отделения. Ранее тела доставляли в Республиканский патологоанатомический центр», — приводит слова Ражаббоя Исраилова пресс-служба Минздрава.

Согласно временным правилам безопасности захоронения пациентов с коронавирусом или с подозрением на это заболевание, утвержденные Минздравом 28 марта, тело хранится в месте смерти в течение двух часов и только после этого переводится в патологоанатомическое отделение. Здесь умершего регистрируют, обеззараживают 3-процентным хлорным раствором и, согласно религиозным правилам, завертывают в саван и выдают родственникам.

«Естественно, на выполнение этих операций уходит в среднем три-четыре часа. В это время у дверей учреждения ждут родственники», — отметил он.

Пользователи соцсетей обращали внимание на большое число родственников, ожидающих в очереди тела умерших, и задавались вопросом, с чем связана низкая статистика смертности от коронавируса.

«Причиной большого числа людей, ожидающих у дверей патологоанатомического отделения, является то, что за одним телом приходят не менее четырех родственников… Следует отметить, что никто не заинтересован в фальсификации статистики», — подчеркнул Ражаббой Исраилов.

По его словам, в больницах Зангиатинского района проходят лечение не только пациенты с коронавирусом, но и больные с другими видами острых инфекций и пневмонией.

«В статистике смертности от коронавируса сообщаются только случаи с подтвержденным вирусологическим диагнозом COVID-19. Но в больнице также есть случаи смерти от пневмонии и других инфекционных заболеваний. Естественно, они не входят в статистику по коронавирусу», — сказал профессор.

Главный патологоанатом Минздрава рассказал о планах совершенствования работы патологоанатомического отделения больницы, в том числе организации вечерних смен и выдачи тел в ночное время.

Что касается сообщений о повышении цен на перевозку тел до 700 тысяч сумов, Ражаббой Исраилов заявил, что перевозка тел и регулирование цен на услуги перевозки не входит в компетенцию Министерства здравоохранения и Республиканского патологоанатомического центра.

Ранее мы писали о том, что в сети распространилась 50-минутная аудиозапись, на которой первый замминистра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев критически высказывается о работе двух инфекционных больниц в Зангиатинском районе, где лечатся пациенты с COVID-19.