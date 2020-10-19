Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по параметрам государственного бюджета на 2021 год 19 октября попросил кенгаши народных депутатов обратить внимание на вопросы коррупции и прозрачность тендеров в регионах.

«Какое внимание к бюджетным деньгам в областях? Местные кенгаши знают, как обстоят дела с коррупцией, насколько открыто проходят тендеры? Сколько выделяется средств на воду, дороги, школы, дошкольное образование? Мы выделяем большие деньги», — заявил глава государства в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость расширения полномочий местных кенгашей по формированию бюджета.

«При рассмотрении бюджетного вопроса, утверждении бюджета должно быть кардинальное другое требование. Поскольку мы должны обращать на это внимание с точки зрения контроля народных денег», — подчеркнул он.

Президент заявил, что для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозного уровня поступлений в бюджет требуется достичь роста экономики минимум на 5,1% в 2021 году.

«Это станет основой для наших больших мер в следующем году. Если не ставить такие пределы, то не сможем реализовать свои планы. С первых дней я вам говорю, что нужно научиться работать, жить и принимать меры [в условиях пандемии]. Другого пути нет. Другими путями не сможет накормить наших людей, обеспечить стабильность экономики», — заявил он.

Глава государства также указал, что, «несмотря на пандемию, правительство не сократило средства бюджетных организаций ни на один сум». В результате исполнения параметров бюджета на текущий год направлено на противодействие пандемии 13,4 трлн сумов. «Эту цифру озвучивать легко, но если бы мы не приняли своевременных мер, то такой цифры не могло быть», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Узбекистане будет введен порядок публикации на официальных сайтах госорганов структуры и результативности расходов, а руководители, не соблюдающие данное требование, будут оштрафованы. За этим будут следить палаты Олий Мажлиса и местные кенгаши.

На сферу здравоохранения намечено направить около 20 трлн сумов, в том числе 3 трлн сумов на мероприятия по борьбе с коронавирусом и 1,8 трлн — на закупку лекарств.